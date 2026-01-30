Magyar Péter uszításának a gyöngyösiek itták meg a levét – mutatott rá közösségi oldalán Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a Gyöngyösön tartott, 35. Lázárinfót a Tisza Párt megvezetett provokátorai bekiabálásokkal próbálták káoszba fullasztani.

Lázár János szerint Magyar Péter a cigányságban csak egy újabb kampányeszközt lát (Forrás: Facebook)

„Mi megőriztük a nyugalmunkat!”– írta, emlékeztetve: akik nem hagyták magukat megvezetni, és hajlandóak voltak a nyugodt beszélgetésre, azoknak elmondta, hogyan is értette a félremagyarázott mondatait:

A többségi társadalom felelőssége a magyarországi cigányságnak lehetőséget biztosítani. Még több lehetőség kell!

A tárcavezető szomorúnak nevezte, hogy Magyar Péter a cigányságban csak egy újabb kampányeszközt lát. Szerinte ezt a kétségbeesett jelöltek szokták tenni, amikor nincs erejük előre lépni, és nem tudnak támogatást szerezni.

„A cigány lakosság túl okos ahhoz, hogy bedőljön Magyar olcsó politikai mutatványainak! A Tisza Pártnak sok szerencsét a nagytőkések és a nyugati elitek kegyeltjeinek felsorakoztatására, mi maradunk a magyar emberek pártján! Mi maradunk a biztos választás!” – zárta bejegyzését Lázár János.