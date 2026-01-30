Hírlevél
37 perce
Olvasási idő: 4 perc
A cigány lakosság túl okos ahhoz, hogy bedőljön Magyar Péter olcsó politikai mutatványainak! – mutatott rá közösségi oldalán Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter gyöngyösi rendezvényét tiszás provokátorok próbálták megzavarni, amelynek kapcsán a tárcavezető megjegyezte: szomorú, hogy Magyar Péter a cigányságban csak egy újabb kampányeszközt lát.
Lázár JánoscigányságTisza PártMagyar Péter

Magyar Péter uszításának a gyöngyösiek itták meg a levét – mutatott rá közösségi oldalán Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter felhívta a figyelmet arra,  hogy a Gyöngyösön tartott, 35. Lázárinfót a Tisza Párt megvezetett provokátorai bekiabálásokkal próbálták káoszba fullasztani. 

Lázár János szerint Magyar Péter a cigányságban csak egy újabb kampányeszközt lát (Forrás: Facebook)
„Mi megőriztük a nyugalmunkat!”– írta, emlékeztetve: akik nem hagyták magukat megvezetni, és hajlandóak voltak a nyugodt beszélgetésre, azoknak elmondta, hogyan is értette a félremagyarázott mondatait:

A többségi társadalom felelőssége a magyarországi cigányságnak lehetőséget biztosítani. Még több lehetőség kell! 

A tárcavezető szomorúnak nevezte, hogy Magyar Péter a cigányságban csak egy újabb kampányeszközt lát. Szerinte ezt a kétségbeesett jelöltek szokták tenni, amikor nincs erejük előre lépni, és nem tudnak támogatást szerezni. 

„A cigány lakosság túl okos ahhoz, hogy bedőljön Magyar olcsó politikai mutatványainak! A Tisza Pártnak sok szerencsét a nagytőkések és a nyugati elitek kegyeltjeinek felsorakoztatására, mi maradunk a magyar emberek pártján! Mi maradunk a biztos választás!” – zárta bejegyzését Lázár János.

 

