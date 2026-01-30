Perrel fenyeget, de menekül az igazság elől – újabb tiszás robbantott

Óriási szakadék is van a Tisza közössége és a párt vezetése között – erről beszélt az ATV műsorában Csercsa Balázs. Emlékezetes, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának egykori vezetője az Indexnek adott interjút, amelyben hangsúlyozta: a kifelé kommunikált program, valamint a valós szándékok nincsenek összhangban egymással.

Csercsa Balázs szerint Magyar Péter nem mer valójában perelni (Forrás: Facebook)

Az ATV műsorában beszélt arról is, szerint ő mindig a közösség erejében hitt, ezzel szemben áll a Tisza Párt – amelynek most jelenleg is még csak húsz-harminc tagja van –, ezzel a közösséggel nem csinál mást, mint kihasználja és az önös érdekeire felhasználja. – Nagyon nagyon hosszú idő óta érlelődik bennem ez a döntés. Konkrétan már egészen nyár óta megfogalmazódtak bennem aggályok azzal kapcsolatban, hogy a Tisza nem abba az irányba halad, amit magáról állít – idézte fel, hozzátéve:

hiába jelezte aggályait a pártvezetésnek, nem kapott érdemi választ.

Elárulta azt is, hogy még a Tisza-sziget koordinátorok is nagyon gyakran beszámoltak arról, hogy hiába keresték a pártközpontot problémáikkal, semmilyen visszajelzést nem kapnak. – Ellenben amikor feladat van, akkor őket arra nagyon gyorsan kihasználják és és megparancsolják nekik, hogy mit tegyenek – jegyezte meg.

Magyar Péter a bizonyítékok miatt nem mer perelni

A műsorban kitértek arra is, hogy Magyar Péter reagált Csercsa Balázs Indexnek adott interjújára, bejegyzésében azt írta: a párt álláspontjával teljesen ellentétes álláspontot képviselt több fontos kérdésben, munkája rengeteg kivetnivalót hagyott maga után és a kitálalásért cserébe a Fidesz egy állással kínálta meg. Cercsa Balázs leszögezte, ez nem igaz.

Amiket Magyar Péter rólam állít, azokat a tények nem támasztják alá. Amit viszont én mondok, azokat tényekkel és dokumentumokkal is alá tudom támasztani

– tette hozzá.

Az egykori vezető szerint éppen ezért Magyar Péter bírósági perrel való fenyegetése nem fog a tettlegességig elmenni. – Én nem gondolom, hogy ők valóban fel fognak engem jelenteni, hiszen ők is tudják, hogy amit mondok, az igaz, és ők is tudják, hogy ezt alá is tudom támasztani. Nem lenne érdekük, hogy hogy engem feljelentsenek és ezzel olyan helyzetbe hozzanak, amikor muszáj lesz elmondanom.