Ki az igazi munkakerülő? Befogta Magyar Péter csipogóját Soroksár alpolgármestere

Belém állt Tarr Zoltán, azért, mert tájékoztattam, hogy Soroksáron nincs Soroksári út. Azt is mondta, hogy a munkám helyett vele vagyok elfoglalva – reagált Sinkovics Krisztián Soroksár alpolgármestere arra a támadásra, amit Magyar Péter pártjának alelnöke intézett felé.
Sinkovics Krisztián nehezményezte Tarr Zoltán szavait, amivel nemcsak őt, hanem a soroksáriakat is támadta.

Magyar Péter és Tarr Zoltán az EP-ben a Tisza legnagyobb munkakerülői.
Magyar Péter és Tarr Zoltán az EP-ben a Tisza legnagyobb munkakerülői
Fotó: MTI/Purger Tamás

Az alpolgármester a Tisza alelnökének azt üzente, hogy nem Tarr Zoltánnak kéne beszélnie munkakerülésről, ugyanis ő az, 

aki a hírek szerint a főnöke után a legkevesebbet jár be a munkahelyére.”

 

