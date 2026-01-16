Ki az igazi munkakerülő? Befogta Magyar Péter csipogóját Soroksár alpolgármestere

Belém állt Tarr Zoltán, azért, mert tájékoztattam, hogy Soroksáron nincs Soroksári út. Azt is mondta, hogy a munkám helyett vele vagyok elfoglalva – reagált Sinkovics Krisztián Soroksár alpolgármestere arra a támadásra, amit Magyar Péter pártjának alelnöke intézett felé.

Sinkovics Krisztián nehezményezte Tarr Zoltán szavait, amivel nemcsak őt, hanem a soroksáriakat is támadta. Magyar Péter és Tarr Zoltán az EP-ben a Tisza legnagyobb munkakerülői

Fotó: MTI/Purger Tamás Az alpolgármester a Tisza alelnökének azt üzente, hogy nem Tarr Zoltánnak kéne beszélnie munkakerülésről, ugyanis ő az, aki a hírek szerint a főnöke után a legkevesebbet jár be a munkahelyére.”

