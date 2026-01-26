Fizetős egészségügy és kórházbezárások – Magyar Péter újabb egészségügyi tanácsadóval gazdagodott

Új egészségügyi tanácsadó bukkant fel Magyar Péter mellett. Rékassy Balázs állandó résztvevője a Király Júlia, volt MNB-alelnök lakásán ülésező tanácsadói testületnek, akik megalkották a Tisza-csomagot – írta az Ellenpont hétfőn.
Az Ellenpont most megtalálta a baloldali egészségügyi közgazdász Rékassy nyilatkozatát, amelyben arról beszélt, hogy
úgy akarná modernizálni az egészségügyet, hogy kórházakat zárna be
– írja a lap.
Azt írják, Rékassy volt az, aki a Magyar Nemzet megkeresésére „jónak" nevezte a Tisza Párt megszorító csomagját. A lap szerint ez nem csoda, hiszen
pályáját a Horn-kormány idején kezdte, és már évtizedek óta a fizetős egészségügy mellett kampányol, a szintén a Tisza környékén feltűnő Kóka Jánoshoz és Kincses Gyulához hasonlóan.
Magyar Péter a baloldalról szemezget tanácsadókat
Azt is hozzáteszik összefoglalásként, hogy Rékassy Balázsnak egész karrierjét a baloldal kísérte végig: a Horn-kormánytól Magyar Péterig jutott, Gyurcsány, Kóka és Karácsony érintésével. Ennek a nem különösebben színes szakmai karriernek a középpontjában pedig nem más állt, mint
a fizetős egészségügy tervének keresztülvitele, amely most, gyakorlatilag egy az egyben Rékassy terveinek megfelelően szerepel a Tisza megszorító csomagjában.
Nem meglepő hát, hogy azt „jónak" vélte Magyar Péter tanácsadója:
