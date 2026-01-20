Magyar Péter elküldte emberét a Lázárinfóra

Magyar Péter elküldte az emberét a Lázárinfóra! – írja Faceboook-videója fölé Bohár Dániel, a Megafon riportere.

Fotó: Youtube

A felvételen Lázárinfó látható, ahol egy hölgy elmondja, hogy áprilisban jön a Tisza-kormányzás, és addig is árad a Tisza.

Az építési és közlekedési miniszter az eseményen emlékeztetett: a legutóbbi európai parlamenti választásokon stabil támogatottságot kapott a kormánypárt, 2024-ben pedig többen szavaztak a Fidesz listájára, mint korábban. Úgy fogalmazott:

akik eddig bizalmat szavaztak a Fidesznek, azoktól most is azt kéri, tartsák meg ezt a jó szokásukat, és 2026-ban is támogassák a kormányzó erőt és Orbán Viktor miniszterelnököt.

A miniszter szerint a következő választás tétje világos: a biztonság és a kockázat áll egymással szemben. Lázár János úgy látja, hogy a világ tele van bizonytalanságokkal, ezért Magyarországnak a stabilitás politikáját kell követnie. A kormány értelmezésében a biztonság elsősorban azt jelenti, hogy az ország kimarad a háborúkból, és távol tartja magát minden fegyveres konfliktustól.

Kilépés az unióból?

Lázár János kérdésre elmondta: nem akarják kiléptetni Magyarországot az EU-ból, sem a NATO-ból, hiába állítják ezt egyesek. Amiből ki akarnak maradni, az a háború. Mint fogalmazott,

az USA rátette a célkeresztet az EU-ra, így kérdés, hogy lesz-e unió, amiben benne lehetünk.

Úgy véli, az egységes gazdasági tér mindenki érdeke, de bizonyos kérdésekben meg kell tartani a szuverenitást. Ha megnyerik a választást, akkor majd tárgyalnak arról, hogy mi lesz azokkal a pénzekkel, amiket eddig nem fizettek ki Brüsszelből.

A miniszter azt mondta, meghallgatta Kapitány Istvánt, a Tisza gazdasági szakemberét. Lázár János azt mondta, becsüli, hogy nagyon sok pénzt csinált egy nagytőkés vállalatnak, de neki fogalma sincs, hogy az ő körzetében például hogyan lehet kifizetni a rezsiszámlát. Mint mondta, aki nem az oroszoktól veszi a gázt, annak négyszer ennyibe kerül a rezsi.

Akinek egymillió forint a nyugdíja, annak lehet, hogy nem számít, hogy honnan vesszük a gázt.

De a többségnek igen. Hozzátette: erről szól a 2026-os választás.