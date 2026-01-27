Magyar Péter embere azzal büszkélkedik, hogy pénzzel támogatja az ukránokat

Hírlevél
Egy olyan szervezeti háló körvonalazódik a Tisza Párt körül, amely az ukrán háborús narratívát hirdeti, emellett pénzzel is támogatja a hadban álló országot, s már a Volodimir Zelenszkij-féle vezetés bizalmába is beférkőzött. A Magyar Péter támogatói holdudvarához kapcsolódó Trautman Balázs hivatalos ukrán állami kitüntetést is kapott.
Egyre élesebben körvonalazódik egy olyan hálózat Magyar Péter körül, amely leplezetlenül tolja az ukrán háborús narratívát, emellett pénzzel is támogatja a hadban álló országot, mindezen keresztül pedig a Volodimir Zelenszkij-féle vezetés elismerését is kivívta – derül ki a Tűzfalcsoport új cikkéből

A Magyar Péter körüli hálózat beférkőzött az ukrán vezetés kegyeibe. Forrás: Facebook
A Magyar Péter körüli hálózat beférkőzött az ukrán vezetés kegyeibe. Forrás: Facebook

A Magyar Péter pártjához kapcsolódó blog az ukrán háborús narratívát tolja 

Mint írták, Hajdú Márton, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőcsoportjának kabinetfőnöke, Magyar Péter egyik kulcsembere Brüsszelben. 

Joggal feltételezhető, hogy pénzt küld egy olyan szervezetnek, amely felszerelést juttat el ukrán katonáknak a frontra, hiszen a nyilvános kommentjében maga büszkélkedett ilyesmivel. 

Ezzel párhuzamosan működik a Tiszához is kapcsolódó, KARD nevű blog, amely folyamatosan, elfogultan tolja az ukrán háborús narratívát. A blog egyik meghatározó szereplője Timár Gábor, a Magyar Péterhez köthető médiavilág rendszeres arca.

A gyűjtéseket szervező Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány vezetőjét, Trautmann Balázst pedig hivatalos ukrán állami kitüntetéssel jutalmazzák: Borostyán Szív kitüntetést nyújtott át neki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter január 9-én Kijevben. Az elismerést azok az önkéntesek kapják, akik a 2022 februárjában kirobbant háború óta kiemelkedő tevékenységet végeztek Ukrajna érdekében, jellemzően a front ellátásában, felszerelések biztosításában, logisztikai támogatásban. 

Trautman egyébként Magyar Péter emberének a támogatását és szimpátiáját is élvezi. Emellett a tágabb támogatói, baráti köre rendszeresen szerepel a Tisza házi médiájában, a Kontroll.hu-ban.

A hírt ráadásul ugyanaz, a Magyar Péter politikai és médiavilághoz köthető a kör ünnepli és pörgeti. Például Rácz András, a Tiszát támogató Oroszország szakértő is megosztotta, s Hajdú Márton neve is feltűnt a hozzászólások között. 

 

 

