Magyar Péter embere azzal büszkélkedik, hogy pénzzel támogatja az ukránokat

Egyre élesebben körvonalazódik egy olyan hálózat Magyar Péter körül, amely leplezetlenül tolja az ukrán háborús narratívát, emellett pénzzel is támogatja a hadban álló országot, mindezen keresztül pedig a Volodimir Zelenszkij-féle vezetés elismerését is kivívta – derül ki a Tűzfalcsoport új cikkéből.

A Magyar Péter körüli hálózat beférkőzött az ukrán vezetés kegyeibe. Forrás: Facebook

A Magyar Péter pártjához kapcsolódó blog az ukrán háborús narratívát tolja

Mint írták, Hajdú Márton, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőcsoportjának kabinetfőnöke, Magyar Péter egyik kulcsembere Brüsszelben.

Joggal feltételezhető, hogy pénzt küld egy olyan szervezetnek, amely felszerelést juttat el ukrán katonáknak a frontra, hiszen a nyilvános kommentjében maga büszkélkedett ilyesmivel.

Ezzel párhuzamosan működik a Tiszához is kapcsolódó, KARD nevű blog, amely folyamatosan, elfogultan tolja az ukrán háborús narratívát. A blog egyik meghatározó szereplője Timár Gábor, a Magyar Péterhez köthető médiavilág rendszeres arca.

A gyűjtéseket szervező Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány vezetőjét, Trautmann Balázst pedig hivatalos ukrán állami kitüntetéssel jutalmazzák: Borostyán Szív kitüntetést nyújtott át neki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter január 9-én Kijevben. Az elismerést azok az önkéntesek kapják, akik a 2022 februárjában kirobbant háború óta kiemelkedő tevékenységet végeztek Ukrajna érdekében, jellemzően a front ellátásában, felszerelések biztosításában, logisztikai támogatásban.

Trautman egyébként Magyar Péter emberének a támogatását és szimpátiáját is élvezi. Emellett a tágabb támogatói, baráti köre rendszeresen szerepel a Tisza házi médiájában, a Kontroll.hu-ban.

A hírt ráadásul ugyanaz, a Magyar Péter politikai és médiavilághoz köthető a kör ünnepli és pörgeti. Például Rácz András, a Tiszát támogató Oroszország szakértő is megosztotta, s Hajdú Márton neve is feltűnt a hozzászólások között.