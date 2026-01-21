Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
magyar péter

Magyar Péter az EP legnagyobb munkakerülője, de más tiszás is van a Top 10-ben

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza-vezér jelenleg az Európai Parlament legtöbbet hiányzó képviselője, amit statisztika bizonyít. Magyar Péter részvételi aránya látványosan esett vissza: míg korábban a név szerinti szavazások mintegy 40 százalékán vett részt, mostanra ez 26,6 százalékra zuhant.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyar pétertarr zoltáneurópai parlamentszavazáshiányzás

A számok nem vélemények, hanem makacs tények: az utolsó 180 nap szavazási adatai alapján Magyar Péter pedig első helyen áll a legtöbbet hiányzó EP-képviselők sorában. Az adatokat egy nyilvános weboldal gyűjti, amely kizárólag azt méri, hogy a képviselők hányszor jelentek meg a név szerinti szavazásokon az elmúlt fél évben.

Magyar Péter
Azok a makacs számok: Magyar Péter eddig mindössze a név szerinti szavazások 26,6 százalékán vett részt (Forrás: whereismymep.eu)

Fél év után beugrott a munkahelyére – kármentés üzemmódban

Magyar Péternek nagyjából fél év elteltével végre eszébe jutott felkeresni a munkahelyét: a hatalmas politikai vihart kavart Mercosur-megállapodás szavazásáról ugyanis már ő sem tehette meg, hogy hiányozzon. Ez a késői „megjelenés” azonban legfeljebb egy pipát jelent a jelenléti íven, a gyászos statisztikán aligha javít.

Botrány! Magyar Pétert az őt megillető tisztelettel fogadták a gazdák

A listán egyébként Tarr Zoltán is szerepel a 9. helyen, 49,9 százalékos részvétellel, miközben a Fidesz képviselőinek részvételi aránya átlagosan 80 százalék körül mozog. Nincs trükk, nincs magyarázkodás – csak jelenlét vagy hiányzás.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!