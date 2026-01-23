Magyar Péter főnöke, Manfred Weber leleplezi a brüsszeli színjátékot

Hírlevél
A magyar gazdák számára hátrányos EU–Mercosur-megállapodást csak elhalasztották, de nem fújták le! Mutatjuk a részleteket!
Magyar Péter politikájaTisza PártMagyar PéterékWebertisza pártiWeber-Magyar paktumManfred WeberMercosurMagyar PéterEurópai Unió

Manfred Weber leleplezi a brüsszeli színjátékot: a Néppárt vezetője szerint a Mercosur megállapodás csupán el lett halasztva, ő továbbra is kampányol érte – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:

Pontosan ezért nyújtottuk be a Patriótákkal együtt az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványt, mert csak így garantálható, hogy a brüsszeli elit ne árulja el többet a gazdákat. Magyar Péter a döntő pillanatban hátat fordított a magyar gazdáknak és ismét Brüsszel oldalára állt!

– hangsúlyozta Orbán Balázs.

Íme, Weber önleleplezése videón:

Brüsszeli gazdái tilthatták meg Magyar Péternek, hogy megszólaljon

 

 

