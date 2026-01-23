Magyar Péter főnöke, Manfred Weber leleplezi a brüsszeli színjátékot

A magyar gazdák számára hátrányos EU–Mercosur-megállapodást csak elhalasztották, de nem fújták le! Mutatjuk a részleteket!
Manfred Weber leleplezi a brüsszeli színjátékot: a Néppárt vezetője szerint a Mercosur megállapodás csupán el lett halasztva, ő továbbra is kampányol érte – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.
A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:
Pontosan ezért nyújtottuk be a Patriótákkal együtt az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványt, mert csak így garantálható, hogy a brüsszeli elit ne árulja el többet a gazdákat. Magyar Péter a döntő pillanatban hátat fordított a magyar gazdáknak és ismét Brüsszel oldalára állt!
– hangsúlyozta Orbán Balázs.
Íme, Weber önleleplezése videón:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!