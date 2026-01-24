Visszatért a globalista hálózat: Magyar Péter mögé állt a Márki-Zay-féle légió

Magyar Péter szombaton jelentette be, hogy Orbán Anita lesz a Tisza külügyi vezetője. A volt diplomata több, Soros György hálózatához köthető szervezetben tölt be meghatározó szerepet: tagja a European Council on Foreign Relations tanácsának, valamint igazgatósági tagja a Globsec nevű atlantista biztonságpolitikai intézetnek is. Mindkét szervezet korábban is aktívan megjelent a magyar belpolitika közelében.

Orbán Anita, Magyar Péter tanácsadója (Forrás: Ellenpont)

A globalista elit magyarországi légiója eszközként tekint Magyar Péterre

Orbán Anita újságíróként kezdte pályáját, később diplomataként dolgozott, majd az energetikai és a tömegkommunikációs szektorban szerzett tapasztalatot. Ennél azonban jóval beszédesebb, hogy Magyar Péter új külügyi vezetője több, Soros György nemzetközi hálózatához köthető globalista szervezetben is kulcsszerepet tölt be – számolt be a Magyar Nemzet.

Orbán Anita tagja a European Council on Foreign Relations tanácsának, ahol olyan szereplők mellett foglal helyet, mint Soros György, fia, Alex Soros, Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök, Korányi Dávid, a guruló dollárok botrányából ismert Action for Democracy vezetője, valamint Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke.

Emellett igazgatósági tagja a Globsec nevű, atlantista-globalista irányultságú biztonságpolitikai intézetnek is, ahol szintén együtt dolgozik Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal. A Globsec neve nem ismeretlen a magyar belpolitika közeléből: a szervezet már a 2022-es országgyűlési választások idején is aktívan jelen volt a baloldali kampány környezetében. Akkor nemcsak az Action for Democracy amerikai alapítvány próbált befolyást gyakorolni, hanem a pozsonyi székhelyű Globsec is, amelynek egyik alelnöke Bajnai Gordon.

A Globsec agytrösztként működik, tevékenysége kiterjed konferenciákra, kutatásokra és elemzésekre. Évente rendezi meg a Globsec Bratislava Global Security Forumot, amely a világ egyik legjelentősebb biztonságpolitikai eseményévé nőtte ki magát. A szervezet legismertebb projektje a Globsec Trends jelentéssorozat, amely évek óta követi a közép-európai közvélemény változásait.