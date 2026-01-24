Visszatért a globalista hálózat: Magyar Péter mögé állt a Márki-Zay-féle légió

Magyar Péter szombaton jelentette be, hogy Orbán Anita lesz a Tisza külügyi vezetője. A volt diplomata több, Soros György hálózatához köthető szervezetben tölt be meghatározó szerepet: tagja a European Council on Foreign Relations tanácsának, valamint igazgatósági tagja a Globsec nevű atlantista biztonságpolitikai intézetnek is. Mindkét szervezet korábban is aktívan megjelent a magyar belpolitika közelében.
A globalista elit magyarországi légiója eszközként tekint Magyar Péterre
Orbán Anita újságíróként kezdte pályáját, később diplomataként dolgozott, majd az energetikai és a tömegkommunikációs szektorban szerzett tapasztalatot. Ennél azonban jóval beszédesebb, hogy Magyar Péter új külügyi vezetője több, Soros György nemzetközi hálózatához köthető globalista szervezetben is kulcsszerepet tölt be – számolt be a Magyar Nemzet.
Orbán Anita tagja a European Council on Foreign Relations tanácsának, ahol olyan szereplők mellett foglal helyet, mint Soros György, fia, Alex Soros, Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök, Korányi Dávid, a guruló dollárok botrányából ismert Action for Democracy vezetője, valamint Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke.
Emellett igazgatósági tagja a Globsec nevű, atlantista-globalista irányultságú biztonságpolitikai intézetnek is, ahol szintén együtt dolgozik Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal. A Globsec neve nem ismeretlen a magyar belpolitika közeléből: a szervezet már a 2022-es országgyűlési választások idején is aktívan jelen volt a baloldali kampány környezetében. Akkor nemcsak az Action for Democracy amerikai alapítvány próbált befolyást gyakorolni, hanem a pozsonyi székhelyű Globsec is, amelynek egyik alelnöke Bajnai Gordon.
A Globsec agytrösztként működik, tevékenysége kiterjed konferenciákra, kutatásokra és elemzésekre. Évente rendezi meg a Globsec Bratislava Global Security Forumot, amely a világ egyik legjelentősebb biztonságpolitikai eseményévé nőtte ki magát. A szervezet legismertebb projektje a Globsec Trends jelentéssorozat, amely évek óta követi a közép-európai közvélemény változásait.
A Globsec nemzetközi tanácsadó testületében Orbán Anita mellett olyan nevek is feltűnnek, mint Bajnai Gordon, Korányi Dávid vagy Varga Zoltán, a Central Médiacsoport tulajdonosa, de korábbi nyugati kormányfők és vezető politikusok is jelen vannak. A háttérben Soros György hálózata, az amerikai kormányzati kapcsolatok és a NATO körei is megjelennek.
A szervezet kutatásainak magyarországi terjesztésében fontos szerepet játszik a Soros György által támogatott Political Capital, amellyel a Globsec régóta szoros együttműködésben dolgozik. Közös tanulmányok, rendezvények és kampánytémák jelzik a kapcsolatot, amelyek következetesen a baloldali narratívát erősítették, különösen a 2022-es választások előtt.
Mindezek alapján kijelenthető, hogy az a nemzetközi globalista hálózat, amely négy éve Márki-Zay Péter mögé sorakozva már komoly erőket mozgósított Orbán Viktor és kormánya ellen, most ismét aktivizálódik. Ezúttal Magyar Péter és a Tisza Párt környezetében rajzolódik ki ugyanaz a politikai háttér.