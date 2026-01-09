Gulyás Gergely zseniálisan szúrt oda Magyar Péternek

Ígéretek, amelyek nem állták ki az idő próbáját

A kormányzati álláspont szerint két ígéret különösen beszédes: Magyar Péter korábban azt mondta, nem lesz EP-képviselő, valamint azt is hangoztatta, hogy a mentelmi jogot el kell törölni. Ehhez képest ma Brüsszelben európai parlamenti képviselőként ül, és – Gulyás Gergely szavai szerint – éppen Brüsszel az, amely „feltartja a mentelmi jogát, hogy lopás miatt ne lehessen felelősségre vonni”.

Ha valakinek ezután elvárásai vannak azzal kapcsolatosan, hogy Magyar Péter igazat mondjon, az nagyon naiv ember”

– zárta gondolatmenetét a miniszter.