Gulyás Gergely zseniálisan szúrt oda Magyar Péternek

Élesen bírálta Magyar Pétert a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón adott válaszában. Gulyás Gergely szerint az eddigi ígéretek és a jelenlegi helyzet között látványos az ellentmondás.
magyar péter

Gulyás Gergely közösségi oldalán idézte fel a Kormányinfón elhangzott válaszát, amelyben világossá tette: aki elvárja, hogy Magyar Péter igazat mondjon, az szerinte rendkívül naiv. A miniszter úgy fogalmazott, Magyar Péter kevés konkrét, számonkérhető vállalást tett, de azok közül is több megdőlt az idő múlásával.

Magyar Péter
Gulyás Gergely frappánsan szúrt oda Magyar Péternek (Fotó: Matrai David)
Ígéretek, amelyek nem állták ki az idő próbáját

A kormányzati álláspont szerint két ígéret különösen beszédes: Magyar Péter korábban azt mondta, nem lesz EP-képviselő, valamint azt is hangoztatta, hogy a mentelmi jogot el kell törölni. Ehhez képest ma Brüsszelben európai parlamenti képviselőként ül, és – Gulyás Gergely szavai szerint – éppen Brüsszel az, amely „feltartja a mentelmi jogát, hogy lopás miatt ne lehessen felelősségre vonni”. 

Ha valakinek ezután elvárásai vannak azzal kapcsolatosan, hogy Magyar Péter igazat mondjon, az nagyon naiv ember”

– zárta gondolatmenetét a miniszter.

