Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött az ukránoknak és Brüsszelnek

Ezt látnia kell!

Brutális gyilkosság áldozata lett Mozart? Közel 250 év után kiderül a titok

brüsszel

Orbán Viktor: Összenő, ami összetartozik

15 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kormányfő a nemzetközi sajtótájékoztatón arról beszélt, Magyar Péter egyértelműen a brüsszeli és baloldali nomenklatúra része.
Link másolása
Vágólapra másolva!
brüsszelorbán viktormagyar pétersurányi györgybajnai gordonháború

„Mindegy, hogy kedvelik egymást, vagy nem, letagadják, vagy nem, az, hogy Surányi György, akit egyébként szakmai felkészültség alapján méltán tisztelhetünk, vagy Bajnai Gordon, akit kevésbé tisztelünk, mert elvette a 13. havi nyugdíjat, meg tönkretette az országot egyetlen év alatt” – mondta el a Facebook-oldalán közzétett videójában Orbán Viktor. 

Évindító nemzetközi sajtótájékoztató, Évindítónemzetközisajtótájékoztató, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2026.01.05.
Fotó: Polyák Attila

A kormányfő kiemelte, 

Mindenki ott van, ahol a helye van. Egyetlen új dolog van, még egyszer mondom, és ez megemeli a választás tétjét, ez pedig a háború. A Tisza egyértelműen brüsszeli álláspontot követ, Brüsszel pedig úgy döntött, hogy háborúba megy. Ez egy fájó dolog, lehetne olyan baloldalunk is, amely egyébként Brüsszelnek nemet mond.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!