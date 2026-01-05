Orbán Viktor: Összenő, ami összetartozik

A kormányfő a nemzetközi sajtótájékoztatón arról beszélt, Magyar Péter egyértelműen a brüsszeli és baloldali nomenklatúra része.
„Mindegy, hogy kedvelik egymást, vagy nem, letagadják, vagy nem, az, hogy Surányi György, akit egyébként szakmai felkészültség alapján méltán tisztelhetünk, vagy Bajnai Gordon, akit kevésbé tisztelünk, mert elvette a 13. havi nyugdíjat, meg tönkretette az országot egyetlen év alatt” – mondta el a Facebook-oldalán közzétett videójában Orbán Viktor.
A kormányfő kiemelte,
Mindenki ott van, ahol a helye van. Egyetlen új dolog van, még egyszer mondom, és ez megemeli a választás tétjét, ez pedig a háború. A Tisza egyértelműen brüsszeli álláspontot követ, Brüsszel pedig úgy döntött, hogy háborúba megy. Ez egy fájó dolog, lehetne olyan baloldalunk is, amely egyébként Brüsszelnek nemet mond.”
