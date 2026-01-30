Magyar Péter házi csatornáján a rezsicsökkentés eltörléséről értekeztek

Egyre gyakrabban szólják el magukat a Tisza Párt egyes szakértői, illetve ellenzéki véleményformálók Magyar Péterék valós terveiről. Ezúttal a pártelnök testvérének médiafelületén, a Tisza házi csatornáján, a Kontrollon jelentkező Szabadsajtó Klub című műsorban beszélgettek többek között a rezsicsökkentésről – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Magyar Péter

Fotó: Facebook

Az olykor ordenáré megnyilvánulásairól hírhedté vált HVG-publicista, Tóta W. Árpád hosszasan fejtegette, miért rossz a rezsicsökkentés, majd evidenciaként állította, hogy a Tisza Párt megszünteti azt, ha kormányzati pozícióba kerül. Szó szerint így fogalmazott: „Nyilván valamennyire logikus, hogy a Tisza nem fog beleállni abba, hogy akkor hogyan fogjuk ezt átalakítani, de hogy ez a rezsim így nem tartható fenn, mármint a rezsicsökkentésnek ez a módszere, az azért közhely.”

Magyar Péter szerint humbug a rezsicsökkentés

Nem ez az első eset, hogy tiszás szakértők és politikusok a rezsicsökkentés ellen érvelnek, de ilyen konkrétan még nem tettek utalást a jövőbeli intézkedésre. Ugyanakkor tény, hogy maga a pártelnök, Magyar Péter, illetve a Tisza európai parlamenti képviselői is többször felszólaltak a családok millióinak megfizethető energiaárakat biztosító kedvezményes tarifák ellen.

Magyar Péter korábban egy lakossági főrumon egyszerűen humbugnak nevezte a rezsicsökkentést, vagyis szerinte ez szemfényvesztés, miközben számos interjúban, vagy Facebook-posztban azt ígérte: a Tisza-kormány megőrizné, sőt, kibővítené a kedvezményrendszert. Az utóbbi nyilatkozatok hitelessége erősen kétséges, csupán nyilvánvaló kampányfogásnak tekinthetők.

Az energiaár-támogatások kivezetését szorgalmazták

A Tisza EP-képviselői egészen konkrétan érveltek a rezsicsökkentés ellen és megszavaztak olyan előterjesztéseket is, amelyek a rendszer kivezetését szorgalmazzák. Az Ellenpont nevű portál felidézte az említett esteket, például azt, hogy 2024. november 14-én az Európai Parlament a lakossági energiaár-támogatások kivezetésére szólított fel. A határozatot a Tisza Párt is támogatta,