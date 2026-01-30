Magyar Péter házi csatornáján a rezsicsökkentés eltörléséről értekeztek

Egyre gyakrabban szólják el magukat a Tisza Párt egyes szakértői, illetve ellenzéki véleményformálók Magyar Péterék valós terveiről. Ezúttal a pártelnök testvérének médiafelületén, a Tisza házi csatornáján, a Kontrollon jelentkező Szabadsajtó Klub című műsorban beszélgettek többek között a rezsicsökkentésről – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.
Az olykor ordenáré megnyilvánulásairól hírhedté vált HVG-publicista, Tóta W. Árpád hosszasan fejtegette, miért rossz a rezsicsökkentés, majd evidenciaként állította, hogy a Tisza Párt megszünteti azt, ha kormányzati pozícióba kerül. Szó szerint így fogalmazott: „Nyilván valamennyire logikus, hogy a Tisza nem fog beleállni abba, hogy akkor hogyan fogjuk ezt átalakítani, de hogy ez a rezsim így nem tartható fenn, mármint a rezsicsökkentésnek ez a módszere, az azért közhely.”
Magyar Péter szerint humbug a rezsicsökkentés
Nem ez az első eset, hogy tiszás szakértők és politikusok a rezsicsökkentés ellen érvelnek, de ilyen konkrétan még nem tettek utalást a jövőbeli intézkedésre. Ugyanakkor tény, hogy maga a pártelnök, Magyar Péter, illetve a Tisza európai parlamenti képviselői is többször felszólaltak a családok millióinak megfizethető energiaárakat biztosító kedvezményes tarifák ellen.
Magyar Péter korábban egy lakossági főrumon egyszerűen humbugnak nevezte a rezsicsökkentést, vagyis szerinte ez szemfényvesztés, miközben számos interjúban, vagy Facebook-posztban azt ígérte: a Tisza-kormány megőrizné, sőt, kibővítené a kedvezményrendszert. Az utóbbi nyilatkozatok hitelessége erősen kétséges, csupán nyilvánvaló kampányfogásnak tekinthetők.
Az energiaár-támogatások kivezetését szorgalmazták
A Tisza EP-képviselői egészen konkrétan érveltek a rezsicsökkentés ellen és megszavaztak olyan előterjesztéseket is, amelyek a rendszer kivezetését szorgalmazzák. Az Ellenpont nevű portál felidézte az említett esteket, például azt, hogy 2024. november 14-én az Európai Parlament a lakossági energiaár-támogatások kivezetésére szólított fel. A határozatot a Tisza Párt is támogatta,
Gerzsenyi Gabriella – Magyar Péter EP-képviselője – szeptember 23-án azt kérte számon a magyar kormány képviselőjén, miként tervezik a rezsicsökkentés által „kivéreztetett” szolgáltatók feltőkésítését. A Tisza Párt másik EP-képviselője, Lakos Eszter október 1-jén meg is szavazta az Európai Parlament energiaügyi szakbizottságában azt a dokumentumot, ami a lakossági rezsicsökkentés eltörlésére szólít fel.
Máskor Gerzsenyi Gabriella azt nyilatkozta az M1 riporterének, hogy ebben a formában nem támogatható ez a rendszer, mert „a világpiaci árakkal nincs »köszönőviszonyban« az, ahogy most az árakat megállapítják”, másrészt úgy gondolják, hogy ez a pénz rossz helyre kerül.
A Tisza szakértői szerint hazugság és blöff
Az Ellenpont vette észre, hogy a Tiszához sorolható szakértő, Király Júlia hazugságnak nevezte a rezsicsökkentést, Kéri László politológus pedig blöffnek nevezte a rezsicsökkentést. Az ő véleménye azért különösen fontos, mert Magyar Péterék tanácsadója és vezető szakértője hetente jár eligazításra a párt központjába, vagyis nem képviselhet mást, csak a Tisza álláspontját.
Bódis Kriszta tudatformálásról beszélt
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán közzétett videóban csokorba szedte a már említett megszólalások egy részét, továbbá Bódis Krisztának, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjének egy korábbi nyilatkozatát. Az LMBTQ-aktivista 2024. március 28-án egy podcastműsorban mondta a következőket: „Gondold el, micsoda tudatformálás a rezsicsökkentés, arra ráállítani az embereket, hogy neked jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és hogyha te kevesebbet fizetsz az egyenlő jó dolog, pedig van, amikor többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog. Egyrészt a valósághoz igazodik, ha egyszerűen nincs annyi energia, akkor én miért fizessek kevesebbet?! Hát hosszú távon magamnak fogok rosszat csinálni, mert el fogom hinni, hogy tényleg ennyi van.”
Kapitány István leválna az orosz energiahordozókról
Mindezek mellett a Tisza új gazdasági vezetője, Kapitány István, a Shell egykori globális alelnöke az ATV műsorában az orosz kőolajról és gázról való leválás kérdésére azt mondta: meg kell találni ennek a praktikus megoldását, szerinte Magyarországnak van lehetősége rá, hogy különféle forrásokból szerezzen be. Az orosz gázimport megszüntetése pedig olyan mértékben drágítaná az energiabehozatalt, ami lehetetlenné tenné a rezsicsökkentés fenntartását.