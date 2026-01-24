Hírlevél
Rendkívüli

Fontos

Szily Nóra

Romokban van Magyar Péter házi riporternője, WC-t pucoltatna az Origo újságírójával

"Mocsadékká aljasult oldal", " írni nem tudó sakálok", "a kezedbe WC kefe való" - ezekkel a szavakkal, magából kifordulva kelt ki lapunk ellen Szily Nóra, amiért szemléztük a Blikk egyik, róla szóló cikkét. Úgy néz ki, a Magyar Péterrel alákérdezős interjút készítő riporternő valóban padlóra került.
Szily NóraTisza PártOrigoMagyar Péter

Sosem lehet előre tudni, hogy egy-egy cikknek milyen utóélete lesz a megjelenését követően. Minden bizonnyal így volt ezzel kollégánk is, aki a pénteki napon ártatlanul szemlézte a Blikk egyik, Magyar Péterrel alákérdezős interjút készítő Szily Nóráról szóló cikkét. 

Magyar Péter és Szily Nóra egy karácsonyfa előtt.
Fotó: Facebook / Facebook

"A kezedbe WC kefe való"

A kilencvenes évek baloldali sztáriportere Egressy Mátyás tragédiájára reagált a közösségi oldalán, amivel később lapunk is foglalkozott. Ez aztán nem várt reakciókat váltott ki Szily Nórából, aki pár perccel éjfél előtt - ki tudja milyen állapotban - klaviatúrát ragadott, és magából kikelve szidalmazni kezdte az Origot és munkatársunkat. Könnyen lehet, hogy a késői időpont volt az oka, de Szily meglehetősen összefüggéstelen és nehezen értelmezhető gondolatokkal próbálta hergelni a követőit. 

Amennyire sikerült kihámoznunk okfejtését, azzal volt baja, hogy a cikkben "Magyar Péter kedvenc riportere"-szófordulatot használtuk rá és a cikkünknek hatásvadász címet merészeltünk adni. Mindenesetre nem sokan tették volna zsebre, amit kaptunk érte. Szily ilyen kedves mondatokkal örvendztette meg a közönségét:

  • "A mára szennylappá, mocsadékká aljasult oldaltól kérném (persze nem lehet), hogy a NEVEMET se vegyék a szájukra (klaviatúrájukra)"
  • "Mi van?!!! Tényleg elég - írni nem tudó sakálok! Aki ezt írta (nevét persze nem lelem) - menjen ki a fürdőszobába a tükörhöz."
  • "Bár úgysem azt látja, ami a valóság, de üzenem neki: "A kezedbe WC kefe való, nem íróeszköz! Ott úgyis munkaerőhiány van, mint megtudtuk..." (És még maradtam úrinő...)"

PR-interjú Magyar Péterrel

Szily Nóra azután került reflektorfénybe, hogy december végén PR-interjút készített a feleségét bántalmazó Magyar Péterrel. Nagy botrány lett az esetből, hiszen Szily nőként finoman szólva sem izzasztotta meg a pártelnököt.

Olaj volt a tűzre, hogy a történtek után a riporter azt üzente Magyar volt feleségének, Varga Juditnak: hallgasson. Mint ismert, a volt igazságügyi miniszter "hányinger"-ként jellemezte a volt férjével készített interjút.  

 

