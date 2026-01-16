Magyar Péter hazudott, most már bírósági papírja is van róla

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete egyértelműen kimondta, hogy Magyar Péter hazudott, amikor azt mondta rólam tavaly nagy nyilvánosság előtt, hogy „bécsi és svájci ingatlanokkal rendelkezem”, valamint, hogy „Kenyában voltam vadászni” – írta Lázár János miniszter Facebook-oldalán pénteken.

Magyar Péter

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

A miniszter arról is tájékoztatott, hogy sajnálatos – de persze a közelmúlt más ítéletei fényében nem meglepő –, hogy a bíróság szerint Magyar Péter ezen ordas hazugságait közszereplőként tűrnöm kell.

Másképpen fogalmazva: ha Magyar Péter kampányol hazugsággal, akkor az rendben van a bíróság szerint”

– mutatott rá Lázár.