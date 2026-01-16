Hírlevél
Trump Nobel-békedíjat kapott

Hogy, mennyi?

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

lázár jános

Magyar Péter hazudott, most már bírósági papírja is van róla

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
Bizonyára a Tisza elnöke is emlékszik még saját december 21-i Facebook-posztjára, amikor azt tette közkincsé, hogy: „Mert aki hazudik, az csal, aki hazudik, az lop. Hazudni, csalni csúnya dolog” – írta Lázár János közösségimédia-oldalán Magyar Péter igazolt hazugságával kapcsolatban.
lázár jánosmagyar péterhazugságfővárosi törvényszék

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete egyértelműen kimondta, hogy Magyar Péter hazudott, amikor azt mondta rólam tavaly nagy nyilvánosság előtt, hogy „bécsi és svájci ingatlanokkal rendelkezem”, valamint, hogy „Kenyában voltam vadászni” – írta Lázár János miniszter Facebook-oldalán pénteken.

Magyar Péter, magyarpéter, tüntetés, magyarpéterfotóm
Magyar Péter
Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

A miniszter arról is tájékoztatott, hogy sajnálatos – de persze a közelmúlt más ítéletei fényében nem meglepő –, hogy a bíróság szerint Magyar Péter ezen ordas hazugságait közszereplőként tűrnöm kell.

Másképpen fogalmazva: ha Magyar Péter kampányol hazugsággal, akkor az rendben van a bíróság szerint”

– mutatott rá Lázár.

Lázár János: Dubajban van ingatlana Magyar Péternek!

Magyar Péter megint hazudott

Bizonyára a Tisza elnöke is emlékszik még saját december 21-i Facebook-posztjára, amikor azt tette közkincsé, hogy: „Mert aki hazudik, az csal, aki hazudik, az lop. Hazudni, csalni csúnya dolog” – hívta fel a figyelmet, majd úgy fogalmazott:

Nos, Magyar Péter – megint – hazudott rólam. És most már bírósági papírja is van róla.”

 

