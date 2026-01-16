Magyar Péter hazudott, most már bírósági papírja is van róla

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete egyértelműen kimondta, hogy Magyar Péter hazudott, amikor azt mondta rólam tavaly nagy nyilvánosság előtt, hogy „bécsi és svájci ingatlanokkal rendelkezem”, valamint, hogy „Kenyában voltam vadászni” – írta Lázár János miniszter Facebook-oldalán pénteken.
A miniszter arról is tájékoztatott, hogy sajnálatos – de persze a közelmúlt más ítéletei fényében nem meglepő –, hogy a bíróság szerint Magyar Péter ezen ordas hazugságait közszereplőként tűrnöm kell.
Másképpen fogalmazva: ha Magyar Péter kampányol hazugsággal, akkor az rendben van a bíróság szerint”
– mutatott rá Lázár.
Magyar Péter megint hazudott
Bizonyára a Tisza elnöke is emlékszik még saját december 21-i Facebook-posztjára, amikor azt tette közkincsé, hogy: „Mert aki hazudik, az csal, aki hazudik, az lop. Hazudni, csalni csúnya dolog” – hívta fel a figyelmet, majd úgy fogalmazott:
Nos, Magyar Péter – megint – hazudott rólam. És most már bírósági papírja is van róla.”