Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bombariadó miatt kiürítettek több magyar iskolát

Veszély

Rendkívüli állapotot hirdettek Amerikában – Trump bejelentést tett

Magyar Péterék

Magyar Péter hazudtolja meg a frissen leigazolt globalistáját

25 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Anita elmondása szerint az egyik első dolguk lesz az uniós pénzek hazahozatala, amik Magyar Péter embere állítása szerint a „korrupció miatt” nem jönnek meg Magyarországra és „nem más miatt”. A Tisza Párt vezére szerint azonban ez egy politikai bunkósbot, és nem ez a módja ennek. Egyébként ez akkor lenne hiteles, amit az EU csinál a magyar fejlesztési pénzekkel, ha ugyanezzel a szemüveggel és ugyanezzel a szigorúsággal vizsgálnák a többi uniós tagállamban is a jogállamiságot!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterékTisza Pártballiberálisoktisza pártikorrupciózáskorrupcióMagyar Péter

Az újdonsült tiszás Orbán Anita elmondása szerint az egyik első dolguk lesz az uniós pénzek hazahozatala, amik Magyar Péter embere állítása szerint a „korrupció miatt” nem jönnek meg Magyarországra és „nem más miatt”.

Magyar Péter hazudtolja meg a frissen leigazolt globalistáját (Forrás: YouTube)
Magyar Péter hazudtolja meg a frissen leigazolt globalistáját (Forrás: YouTube)

Azonban a Tisza Párt vezére erre a kérdésre, hogy vajon valóban jogosan tartja-e vissza az EU vezetése a hazánknak járó uniós forrásokat, ezt válaszolta egy interjúban: 

„Én azt gondolom, hogy ez egy politikai bunkósbot, de nem ez a módja ennek. Tehát összekötni eleve az egyébként jogosan járó fejlesztési forrásokat. Ne haragudjanak, mi, azaz Magyarország befizet nem kevés pénzt az Unió közös kasszájába. És egyébként ez akkor lenne hiteles, amit az Unió csinál a magyar fejlesztési pénzekkel, ha ugyanezzel a szemüveggel és ugyanezzel a szigorúsággal vizsgálja a többi uniós tagállamban a jogállamiságot!” – mondta Magyar Péter. 

A tiszások annyit hazudnak, hogy már maguk se tudják követni!

– így kommentálta a videót Rétvári Bence államtitkár.

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról is, hogy Orbán Anitát nem más, mint maga Ursula von der Leyen is leleplezte, amikor elmondta, hogy 20 milliárd euró hazánknak járó támogatás folyósítása azért van befagyasztva, mert Magyarország az EU balliberális vezetése által megkövetelt LMBTQ- és menedékjogokat nem tart be és nem a Magyar Péter embere által emlegetett állítólagos korrupció miatt.

Az újabb tiszás hazugságot maga Ursula von der Leyen leplezte le
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!