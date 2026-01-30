Az újdonsült tiszás Orbán Anita elmondása szerint az egyik első dolguk lesz az uniós pénzek hazahozatala, amik Magyar Péter embere állítása szerint a „korrupció miatt” nem jönnek meg Magyarországra és „nem más miatt”.

Magyar Péter hazudtolja meg a frissen leigazolt globalistáját (Forrás: YouTube)

Azonban a Tisza Párt vezére erre a kérdésre, hogy vajon valóban jogosan tartja-e vissza az EU vezetése a hazánknak járó uniós forrásokat, ezt válaszolta egy interjúban:

„Én azt gondolom, hogy ez egy politikai bunkósbot, de nem ez a módja ennek. Tehát összekötni eleve az egyébként jogosan járó fejlesztési forrásokat. Ne haragudjanak, mi, azaz Magyarország befizet nem kevés pénzt az Unió közös kasszájába. És egyébként ez akkor lenne hiteles, amit az Unió csinál a magyar fejlesztési pénzekkel, ha ugyanezzel a szemüveggel és ugyanezzel a szigorúsággal vizsgálja a többi uniós tagállamban a jogállamiságot!” – mondta Magyar Péter.

A tiszások annyit hazudnak, hogy már maguk se tudják követni!

– így kommentálta a videót Rétvári Bence államtitkár.

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról is, hogy Orbán Anitát nem más, mint maga Ursula von der Leyen is leleplezte, amikor elmondta, hogy 20 milliárd euró hazánknak járó támogatás folyósítása azért van befagyasztva, mert Magyarország az EU balliberális vezetése által megkövetelt LMBTQ- és menedékjogokat nem tart be és nem a Magyar Péter embere által emlegetett állítólagos korrupció miatt.