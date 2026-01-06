Magyar Péter sokadik hazugsága – Orbán Balázs keményen szembesítette az igazsággal

Hírlevél
A Tisza Párt vezére sajtótájékoztatóján azt állította, hogy soha nem támogatnak és soha nem fognak támogatni semmilyen olyan döntést, ami a háború esetleges eszkalációjához vezetne. Nem így volt. Magyar Péter képviselői mind megszavazták. Orbán Balázs Facebook-bejegyzésében a szavazás hivatalos eredménye is megtalálható.
magyar pétertisza párthazugság

Magyar Péter a miniszterelnököt utánzó sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a Tisza Párt állítólag soha nem támogatott és soha nem fog támogatni semmilyen olyan döntést, ami a háború esetleges eszkalációjához vezetne – írta Orbán Balázs Facebook-bejegyzésében Magyar Péter újabb valótlan állításáról.

Magyar Péter sokadik hazugsága, a Tisza Párt igenis megszavazta Brüsszelben a háborúpárti javaslatot
Magyar Péter sokadik hazugsága, a Tisza Párt igenis megszavazta Brüsszelben a háborúpárti javaslatot
Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Orbán Balázs: Hiába tagad Magyar Péter

A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott arra, hogy Magyar Péter állításával ellentétben 2025. április 2-án a Tisza mindegyik EP-képviselője (kivéve Magyar Pétert, aki szokásához híven nem volt jelen – jegyzi meg Orbán), igennel szavazott arra a költségvetési stratégiára, ami többek között kijelenti, hogy:

  • Európa folytatni fogja Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli támogatását;
  • hangsúlyozza Ukrajna súlyos és azonnali pénzügyi és védelmi szükségleteit;
  • felszólítja az EU-t az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatások növelésére;
  • támogatja a lefoglalt orosz vagyon kamatainak felhasználását Ukrajna újjáépítésére és EU-csatlakozásának elősegítésére;
  • és felhívja a figyelmet az orosz háborús bűnökért való felelősségre vonás fontosságára.

Orbán Balázs leszögezte:

Hiába próbálja tagadni Magyar Péter, a napnál is világosabb, hogy ő Brüsszel embere, pártja pedig egy brüsszelbarát párt.

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza azonnal és feltétel nélkül azt tenné, amit Brüsszel diktál: ahogy a fenti példa bizonyítja, ha Brüsszel háborús eszkalációt akar, akkor a Tisza kérdés nélkül megszavazza az ezt segítő intézkedéseket.

Ezért fogunk küzdeni, hogy ne vezessék rá Magyarországot a brüsszeli útra, és meg tudjuk őrizni a magyarok békéjét és biztonságát”

– tette hozzá Orbán Balázs.

 

