Magyar Péter így hazudik a rezsicsökkentésről és a szociális tűzifáról

A Tisza Párt vezére hazudik a rezsicsökkentésről, a szociális tűzifáról, hazudik mindenről. Ha hiszel neki, pórul jársz és fizetni fogsz! – hangsúlyozta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Mutatjuk a videót!
Fejedre estél, Peti? Te beszélsz a rezsicsökkentésről? Te beszélsz arról, hogy majd te megduplázod a rezsicsökkentett áron igénybe vehető mennyiséget? Te? Hát szerinted a rezsicsökkentés egy humbug, Peti! Te eltörölnéd a rezsicsökkentést, Peti! – mondta Menczer Tamás a videójában.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:
Arról beszélsz, hogy te megdupláznád a szociális tűzifa keretet? Peti, gyere közelebb, elárulok egy titkot. A szociális tűzifa keret felülről nyitott. Nincs mit megduplázni. Mindenki kap tűzifát, aki szociálisan rászoruló. Az a helyzet Peti, hogy tegnap a gazdák zavartak el, április 12-én pedig minden magyar elzavar majd. Addig is jó vergődést!
– hangsúlyozta Menczer Tamás videójában.
