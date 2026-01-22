Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bejelentést tett a háború lezárásáról – erre senki sem számított

Válasz

Akkora pofont adott Orbán Viktor Zelenszkijnek, hogy a fal adja a másikat

Magyar Péterék

Így próbálja mentegetni magát Magyar Péter

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt vezére a minap ezt állította az Ukrajnának nyújtandó hadikölcsönről való szavazásról az Európai Parlamentben: „Az ukrán 90 milliárd eurós hitel, amelyet bármit is hazudik a propaganda, a Tisza nem támogat. Így szavaztunk ma is. Kézfeltartással nem támogatjuk Európa további eladósítását.” Magyar Péternek ezen kijelentését Dömötör Csaba tette kőkeményen helyre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterékukrajnaMagyar Péter politikájaTisza Párttisza pártiuniós hadikölcsönhadikölcsönháborúpártiságDömötör CsabaMagyar Péter

Magyar Péter a minap ezt állította: „Az ukrán 90 milliárd eurós hitel, amelyet bármit is hazudik a propaganda, Megafon, Hír TV, köztévé, Index, a vidéki lapok, a Tisza nem támogat. Így szavaztunk ma is, kézfeltartással, nem támogatjuk Európa további eladósítását.” A Tisza Párt vezérének ezen kijelentését Dömötör Csaba tette kőkeményen helyre a videójában. 

MAGYAR PÉTER (FORRÁS: YOUTUBE)
Magyar Péter (Forrás: YouTube)

A Fidesz európai parlamenti képviselője elmondta: 

Akkor nézzük a tényeket. A kézfelemeléses szavazás az még kedden volt, és az csak arra vonatkozott, hogy lehessen egyáltalán sürgősséggel szavazni a 90 milliárdos hitelről. A nagy, azaz az éles szavazás az szerdán volt, amikor is az elején még ott voltál az ülésteremben, de amikor erről szavaztunk, akkor már kimentél. Tehát a tény az, hogy a 90 milliárd eurós hitelre, amikor szavazni kellett, nem mondtál nemet. Nem tudsz és nem is mondhatsz nekik nemet!

– hangsúlyozta Dömötör Csaba. 

Példátlan mélységben Ursula von der Leyen elfogadottsága 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!