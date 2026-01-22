Így próbálja mentegetni magát Magyar Péter

Akkor nézzük a tényeket. A kézfelemeléses szavazás az még kedden volt, és az csak arra vonatkozott, hogy lehessen egyáltalán sürgősséggel szavazni a 90 milliárdos hitelről. A nagy, azaz az éles szavazás az szerdán volt, amikor is az elején még ott voltál az ülésteremben, de amikor erről szavaztunk, akkor már kimentél. Tehát a tény az, hogy a 90 milliárd eurós hitelre, amikor szavazni kellett, nem mondtál nemet. Nem tudsz és nem is mondhatsz nekik nemet!