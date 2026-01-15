Magyar Péter ismét összevissza hazudozott, ezúttal a HírTV-nek esett neki

Ezúttal is a HírTV-t próbálja besározni Magyar Péter – írja a HírTV.

Fotó: Markovics Gábor

Mint kifejtik, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjétől azt akarta megtudni a stábjuk, hogy miért akadályozta néhány napja a Vác online újságíróját a munkájában, amikor kérdéseket tett fel neki. Szimon Renáta akkor válasz helyett a kamerát eltakarta, később pedig dulakodás alakult ki a váci stáb és a tiszások között. A tiszás jelölt a Hír TV kérdéseire sem adott választ, néhány óra múlva azonban váratlan fordulatot vett az ügy.

Magyar Péter hazudozni kezdett

Magyar Péter közösségi oldalán tett közzé egy posztot, amelyben azt írta, Szimon Renátát csütörtökön standolása közben megtámadták, egyik stábtagját pedig fojtogatták. A politikus azzal vádolta a Hír TV-t, hogy ezután érkezett a helyszínre, és egy összehangolt akcióról volt szó.

A politikus azt írta:

Szinte azonnal a helyszínen termett a Hír TV riportere és az áldozatokat kezdte el zaklatni. Egyértelműen előre eltervezett támadásról van szó.

Ezzel a megnyilvánulásával Magyar Péter a sokadik támadást indította a televízió ellen.

Csakhogy az egyik érintett szerint sem támadás, sem fojtogatás nem történt.

A férfi a Hír TV-nek utólag arról számolt be, hogy éppen a Tisza önkéntesei helyezték ki a pultjukat az ő magánterületére, ő pedig ezt jelezte, de Szimon Renáta csapata sokáig nem volt hajlandó tudomásul venni ezt. Ebből alakult ki szóváltás.

A tiszás váci képviselőjelölt stábja a szomszédos magánterületet is el akarta foglalni, de az a tulajdonos sem járult ehhez hozzá.

A férfi azt mondta, azt hallotta, hogy Magyar Péter szerint a presszójából ment ki az a személy, aki fojtogatta a Tisza önkéntesét. Csakhogy szerinte ez is hazugság, ugyanis nem volt vendége akkor, ezt pedig a rendőröknek is elmondta, amit kamerafelvétellel is tud bizonyítani. A tiszás csapat ezt követően a buszmegálló elé akarta kihelyezni a standot, csakhogy az is magánterület. Az önkéntesek egyébként azt állították, hogy területfoglalási engedélyük van, a polgármester cáfolta ezt.