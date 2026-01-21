Magyar Péter kapcsolati hálózata kérdéses alakokkal bővült

Magyar Péter Ukrajna irányába mutató kapcsolatrendszere újabb elemmel bővült. Egy magyarországi bejegyzésű civil szervezet, a Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány több mint 532 millió forintnyi adományt gyűjtött össze az ukrán hadsereg támogatására, elsősorban technikai eszközök, köztük drónok beszerzésére. Az összeg különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy az alapítvány közösségi médiás követőtábora mindössze néhány tízezer fő – írja az Ellenpont.

A Magyar Péterhez közel álló alapítvány vezetői

Az alapítvány vezetője, Trautmann Balázs 2026 januárjában Kijevben ukrán állami kitüntetést vett át az ukrán külügyminisztertől. A díjat olyan önkéntesek kapják, akik az ukrán háborús erőfeszítésekhez nyújtottak kiemelkedő segítséget. A szervezet hivatalosan humanitárius célokra hivatkozik, ugyanakkor beszámolóik szerint rendszeresen szállítanak drónokat és egyéb technikai eszközöket az ukrán hadsereg alakulatainak.

Szakértői elemzések szerint a kereskedelmi forgalomban kapható drónok jelentős része gyorsan átalakítható katonai célú eszközzé, ami komoly kérdéseket vet fel a civil adományok tényleges felhasználásáról. Az alapítvány rendezvényein és nemzetközi eseményeken több alkalommal tűntek fel ukrán diplomáciai és politikai szereplők, köztük olyan személyek is, akik később kémgyanú miatt kerültek a hatóságok látókörébe. A szervezet kapcsolatrendszerében baloldali és tiszás politikai körök is megjelennek. A közösségi médiában több, a Tisza Párthoz köthető csoport és szereplő is nyíltan támogatja az alapítvány akcióit, miközben az ukrán politikai és civil hálózatokkal való együttműködésük is dokumentált.

Az alapítvány önmeghatározása szerint politikamentes civil kezdeményezés, azonban az adományozási célok, a technikai eszközök jellege és a nemzetközi kapcsolatok alapján egyre több kérdés merül fel a tevékenység valódi természetéről és politikai beágyazottságáról. Látjuk őket a DK-s Niedermüller Péter társaságában kulturális rendezvényen, de tiszás csoportokban is rendre érkeznek az őket támogató posztok, kommentek.

A teljes, részletes elemzést ide kattintva érheti el.

