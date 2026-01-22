Magyar Péter új csodaembere porig alázta magát

Kapitány István, Magyar Péter újdonsült embere sokatmondó első benyomást tett.

Magyar Péter és Kapitány István (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Ki valójában Magyar Péter új embere?

Korábban már részletesen ismertettük Kapitány István korábbi életútját és érdemeit. A Tisza gazdaságfejlesztési főszakértője saját magát szerény módon a „magyar Jockey Ewingnak” nevezi. Jockey Ewing a Dallas című sorozat egyik legfontosabb főszereplője, aki köztudottan kiemelkedő közutálat tárgya volt a sorozat sugárzásának fénykorában. Rétvári Bence rendkívül frappáns módon a sorozat egy jelenetével mutatta be, valójában mire számíthatunk Kapitány Istvántól a jövőben.