Magyar Péter a rátukmált magyar Jockey Ewinggal fényezné magát

A Tisza Párt a Shell-lel, illetve annak egyik volt vezetőjével akarja fényezni magát, de vannak súlyos kérdőjelek. Gyilkosság, korrupció és környezetszennyezés a nagyvilágban, itthon a vizes benzin, rossz üzemanyag, a fogyasztók megkárosítása: egy cég, amelyre nem mindenki lenne büszke volt vagy jelenlegi vezetőként – írta a Tűzfalcsoport hétfőn annak kapcsán, hogy Magyar Péter bemutatta Kapitány Istvánt.

Magyar Péter és Kapitány István

Fotó: Facebook

A cikk szerint a Shell a 6 olajóriásból és az egyik legértékesebb és legellentmondásosabb is. Ha megnézzük Kapitány István cégének a múltját, akkor akad ott a The Guardian beszámolói nyomán gyilkosság, korrupció, környezetszennyezés és sarkvidéki bányászat is. A holland–angol céget többek között Afrikában már többször megpróbálták kérdőre vonni:

gyilkosságért,

kínzásért,

emberiség elleni bűnökért

– írták.

Pár évvel ezelőtt Afrikában felakasztottak 8 törzsi vezetőt, az akkori perek vádlottjai a Shell és annak nigériai vezetője, Brian Anderson voltak. A vállalat 15,5 millió dollárt fizetett 2009-ben az ügy rendezéséért, ugyanakkor nem vállalta a felelősséget a vádakért.

Ahogy pedig azt az Origo is megírta, a brit The Independent számolt be arról, hogy a nigériai ügyészség 2017-ben emelt vádat

a Shell és az Eni multinacionális olajvállalatok ellen – amerikai, olasz, francia, svájci és holland közös nyomozócsoportok által megállapított –, legalább 1,3 milliárd dolláros (mintegy 364 milliárd forintos) korrupció vádjával.

A lap a környezetszennyezés témában megemlíti: elemzések szerint mindössze 90 cég felelős az 1751 és 2015 között végbement üvegházhatású gázkibocsátás 63 százalékáért. Mai napig

a top tíz legszennyezőbb között ott van a mexikói-öbölbeli olajszennyezésért felelős brit BP, a sarkvidéki olaj- és gázkitermelést idén elindító orosz Gazprom és a holland Royal Dutch/Shell is.

Az elmúlt időszakban – írják – a Shellhez több szennyezés is kapcsolható

néhány éve több mint 200 tonna olaj ömlött az Északi-tengerbe Skócia mellett a Shell egyik fúrótornyának megsérült vezetékéből,

a már említett afrikai térségben a gyilkosságok és a korrupció mellett teljes erdőket taroltak le, vagy tettek lakhatatlanná, ezáltal migrációra késztettek több ezer embert.

Magyar Péter embere ezzel biztos nem dicsekszik

A fentiekhez képest eltörpülnek, bár nyilván az érintettek számára jelentős bonyodalmat okoztak a legutóbbi magyarországi ügyek – mutatnak rá a Tűzfalcsoport munkatársai, felidézve azt, hogy