Ez nagyon kínos! Csúnyán elszólta magát Kéri László – videó

Bár Kéri László mindezidáig tagadta, hogy köze lenne Magyar Péterékhez, a napokban azonban ennek ellenére mégis lefotózták, amint kisétál a Tisza pártirodájából. Az esetről fotókat közlő Ripost arról írt, hogy a balliberális politológus heti rendszerességgel jár eligazításra Tóth Péter tiszás kampányfőnökhöz, aki valószínűleg elmondja neki, hogy mit kell mondania – olvasható az Ellenpont cikkében.

Magyar Péter tanácsadója, Kéri László a Tisza Párt központja előtt (Forrás: Ripost)

Ezzel tehát egyértelművé vált, hogy az évtizedek óta a baloldalt segítő tanácsadó jelenleg a Tisza Pártnak dolgozik. A képzés egyik oka minden bizonnyal az, hogy Kéri László már túl sokszor leplezte le nyilatkozataival Magyar Péter pártját. Az Ellenpont most egy, újabb ilyen megnyilvánulást talált Kéri Lászlótól, aki ezúttal a migrációval kapcsolatban osztotta meg az extrém nézeteit.

A balliberális politológus tavaly októberben Rónai Egon vendége volt az Index Konkrétan című műsorában. Az interjú során több téma is szóba került, de a legizgalmasabb rész egyértelműen az volt, amikor Kéri a világ aktuális nehézségeiről kezdett el beszélni.

Első problémaként a migrációt hozta fel, majd ezzel a lendülettel gyakorlatilag feleslegesnek nevezte a déli határzárat. Egész pontosan úgy fogalmazott Magyar Péter tanácsadója, hogy a migránskérdés nincs azzal megoldva, hogy a magyar kormány kerítést épített.

A tiszás szakértő ezután sem finomkodott, és levezette, hogy a demográfiai változások miatt Magyarországnak fel kellene adnia a jelenlegi, szigorú bevándorláspolitikáját. Ez pedig azt jelenti, hogy szerinte idővel be kell engedni a migránsokat a kontinensre és így az országba is.

Európa elöregszik. Európában 30 év múlva 30-40 millióval kevesebb élnek majd, mint most. Az Alsó-Mediterráneum népessége ezzel párhuzamosan 60-70 millióval növekszik. (…) Ezzel Magyarországot és egész Európát olyan demográfiai kihívás éri, ami miatt egész másképp kell a migránsproblémáról beszélni”

– fejtette ki Magyar Péter tanácsadója, akit az első számú tiszásnak nevezett Radnai Márk.

Nem ez volt az első eset, hogy Kéri László a korábbi baloldali pártok szellemiségét megidézve nyilvánult meg a bevándorlásról. A párizsi Tisza Szigetek tavaly novemberi rendezvényén gúnyolódva kijelentette: „agyrém, hogy a migránsokkal még mindig hülyíteni lehet az országot”.