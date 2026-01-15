Kocsis Máté egyetlen perc alatt tette helyre Magyar Pétert

Többek között dokumentum- és aláírás-hamisítással vádolta a Fideszt Magyar Péter. Kocsis Máté egy zseniálisan összeállított videós anyaggal húzta át a Tisza Párt elnökének minden szavát.

Az ég kék, a fű zöld, Magyar Péter megint hazudik

Ezzel az egyetlen mondattal keretezte bejegyzését Kocsis Máté, aki Magyar Péter vádaskodására reagálva egy videó-összeállítást készített azokról az esetekről, mikor Magyart épp saját emberei leplezték le. A videóban megjelennek többek közt Lengyel László, Bod Péter Ákos és Simonovits András tiszás szakértők, valamint Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke. Az összevágásban Magyar Péter emberei gyökeres rendszerváltoztatásról, programok elhallgatásáról, a nyugdíjrendszer megsarcolásáról és adóemelésről beszélnek.