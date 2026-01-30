Magyar Péter külpolitikai vezetője Ukrajnáért aggódik a magyarok helyett

Magyar Péter külpolitikai vezetője, Orbán Anita korábbi nyilatkozatai alapján következetesen Ukrajna és az Egyesült Államok energetikai érdekeit képviselte. Az Ellenpont által feltárt videók és megszólalások szerint nem a magyar energiaellátás biztonsága, hanem az ukrán szempontok álltak a középpontban.

Magyar Péter külpolitikai vezetője Orbán Anita Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Orbán Anita több alkalommal is bírálta azokat a gázvezeték-terveket, amelyek Ukrajnát megkerülve biztosították volna a régió földgázellátását. Egy konferencián kifejezetten kifogásolta, hogy az ilyen beruházások csökkentenék Ukrajna tranzitszerepét, miközben ezek Magyarország számára ellátásbiztonsági előnyt jelentettek volna.

Megszólalásaiból az is kiderül, hogy az amerikai LNG-import kérdésében elsősorban az számított számára, hogy az kedvező-e az Egyesült Államoknak és Ukrajnának. Washingtonban és nemzetközi fórumokon is az amerikai cseppfolyósított földgáz mellett érvelt, miközben az orosz energia kiszorítását sürgette.

Orbán Anita több, kifejezetten ukránpárti és háborút támogató nemzetközi szervezetben is szerepet vállalt, valamint nyilvánosan méltatta Ukrajna legkövetkezetesebb támogatóit az európai politikában. Ezek az álláspontok szorosan illeszkednek a jelenlegi brüsszeli energiapolitikai irányvonalhoz.

A kinevezés alapján világosan kirajzolódik, hogy Magyar Péter külpolitikai és energetikai kérdésekben olyan szakértőre támaszkodik, aki a korábbi nyilatkozatai szerint nem a magyar érdekeket, hanem az ukrán és amerikai szempontokat helyezte előtérbe.

