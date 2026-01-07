Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos figyelmeztetést küldött Orbán Viktor

Fontos

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

európai parlament

Rétvári Bence: Kiderült, Magyar Péter a leglógósabb EP-képviselő – videó

11 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amíg a Tisza elnöke arról értekezik, hogy megengedhetetlen, hogy egy képviselő sok milliós fizetés mellett ne járjon be a munkahelyére, éppen ő az, aki az Európai Parlament leglógósabb képviselője díját átvehetné. Rétvári Bence megjegyezte, ez is csak azt bizonyítja, hogy Magyar Péternek egyetlen szavát sem szabad elhinni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
európai parlamentmagyar péterrétvári bence

– Magyar Péter az EP ülések háromnegyedére nem jár be, ezzel ő az egész EP leglógósabb képviselője – hívta fel a figyelmet Rétvári Bence, aki egyben emlékeztetett arra is, noha a Tisza elnöke hírhedt munkakerülő, mégis ő az, aki arról beszél, hogy megengedhetetlen, hogy a képviselők sok milliós fizetés mellett nem járnak be a munkahelyükre. 

Az államtitkár szerint ez is csak azt bizonyítja, hogy Magyar Péternek egyetlen szavát sem szabad elhinnünk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!