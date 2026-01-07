Rétvári Bence: Kiderült, Magyar Péter a leglógósabb EP-képviselő – videó

– Magyar Péter az EP ülések háromnegyedére nem jár be, ezzel ő az egész EP leglógósabb képviselője – hívta fel a figyelmet Rétvári Bence, aki egyben emlékeztetett arra is, noha a Tisza elnöke hírhedt munkakerülő, mégis ő az, aki arról beszél, hogy megengedhetetlen, hogy a képviselők sok milliós fizetés mellett nem járnak be a munkahelyükre.

Az államtitkár szerint ez is csak azt bizonyítja, hogy Magyar Péternek egyetlen szavát sem szabad elhinnünk.