Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre

Tragédia

Őrült száguldás előzhette meg Jákli Mónika tragédiáját – megszólalt egy szakértő

magyar péter

A magyar gazdákért vagy ellenük? Ma színt vall Magyar Péter 

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Ma eldől, hogy Magyar Péter valóban ellenzi-e az európai gazdák számára súlyos következményekkel járó EU–Mercosur megállapodást, vagy csak kommunikációs díszletként használja a gazdák ügyét – írta Zsigmond Barna Pál közösségi oldalán. Az Európai Parlament ma szavaz a Patrióták által benyújtott bizalmatlansági indítványról, amely közvetlenül a botrányos egyezmény miatt irányul az Európai Bizottság ellen.
Az elmúlt napokban látványos politikai performansznak lehettünk tanúi: Magyar Péter hirtelen felfedezte Strasbourgot – több mint 370 nap után –, és a gazdák védelmezőjeként próbált színre lépni – emlékeztetett Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztérumának parlamenti államtitkára. A terepen azonban gyorsan kiderült, hogy a magyar gazdák nem statiszták: pontosan tudják, ki mikor és hogyan állt ki értük – és ki nem.

Magyar Péter
Csütörtökön kiderül, hogy Magyar Péter mennyire veszi figyelembe a gazdák érdekeit (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

Szavak helyett szavazat

A helyzet pikantériája, hogy Magyar Péter az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának tagjaként eddig számos alkalommal felszólalhatott volna a Mercosur-megállapodás és az uniós agrártámogatás-csökkentések ellen. Nem tette. Erről Zsigmond Barna Pál is világosan beszélt közösségi oldalán, amikor felhívta a figyelmet: 

Aki valóban a gazdák oldalán áll, az nem a kamerák előtt, hanem a szavazásoknál bizonyít.”

Nagy István: Brüsszeli színjáték a Mercosur-ügy, von der Leyennek mennie kell

Törés a Néppártban is a Mercosur miatt

Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy Magyar Péter az Európai Néppárt tagja, amely tető alá hozta az európai mezőgazdaságot sújtó Mercosur-egyezményt. Brüsszeli vezetőik, Ursula von der Leyen és Manfred Weber nyíltan védik a megállapodást, sőt, egyenesen „fenomenálisnak” nevezték azt. Nem véletlen, hogy az irányvonal már a frakción belül is repedéseket okoz: 

Egy francia néppárti képviselő nemrég a Patriótákhoz ült át, mert szerinte ez az út vállalhatatlan az európai gazdákkal szemben.

Ma jön az igazság pillanata. Magyar Péter támogatja-e a Patrióták Európáért frakció által benyújtott Mercosur-ellenes bizalmatlansági indítványt, vagy marad a jól bejáratott kommunikáció? Egy biztos: a szavazógomb nem ismeri a kifogásokat.

