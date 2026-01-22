A magyar gazdákért vagy ellenük? Ma színt vall Magyar Péter 

Az elmúlt napokban látványos politikai performansznak lehettünk tanúi: Magyar Péter hirtelen felfedezte Strasbourgot – több mint 370 nap után –, és a gazdák védelmezőjeként próbált színre lépni – emlékeztetett Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztérumának parlamenti államtitkára. A terepen azonban gyorsan kiderült, hogy a magyar gazdák nem statiszták: pontosan tudják, ki mikor és hogyan állt ki értük – és ki nem.

Csütörtökön kiderül, hogy Magyar Péter mennyire veszi figyelembe a gazdák érdekeit (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

Szavak helyett szavazat

A helyzet pikantériája, hogy Magyar Péter az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának tagjaként eddig számos alkalommal felszólalhatott volna a Mercosur-megállapodás és az uniós agrártámogatás-csökkentések ellen. Nem tette. Erről Zsigmond Barna Pál is világosan beszélt közösségi oldalán, amikor felhívta a figyelmet: