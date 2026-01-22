A magyar gazdákért vagy ellenük? Ma színt vall Magyar Péter 

Az elmúlt napokban látványos politikai performansznak lehettünk tanúi: Magyar Péter hirtelen felfedezte Strasbourgot – több mint 370 nap után –, és a gazdák védelmezőjeként próbált színre lépni – emlékeztetett Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztérumának parlamenti államtitkára. A terepen azonban gyorsan kiderült, hogy a magyar gazdák nem statiszták: pontosan tudják, ki mikor és hogyan állt ki értük – és ki nem.
Szavak helyett szavazat
A helyzet pikantériája, hogy Magyar Péter az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának tagjaként eddig számos alkalommal felszólalhatott volna a Mercosur-megállapodás és az uniós agrártámogatás-csökkentések ellen. Nem tette. Erről Zsigmond Barna Pál is világosan beszélt közösségi oldalán, amikor felhívta a figyelmet:
Aki valóban a gazdák oldalán áll, az nem a kamerák előtt, hanem a szavazásoknál bizonyít.”
Törés a Néppártban is a Mercosur miatt
Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy Magyar Péter az Európai Néppárt tagja, amely tető alá hozta az európai mezőgazdaságot sújtó Mercosur-egyezményt. Brüsszeli vezetőik, Ursula von der Leyen és Manfred Weber nyíltan védik a megállapodást, sőt, egyenesen „fenomenálisnak” nevezték azt. Nem véletlen, hogy az irányvonal már a frakción belül is repedéseket okoz:
Egy francia néppárti képviselő nemrég a Patriótákhoz ült át, mert szerinte ez az út vállalhatatlan az európai gazdákkal szemben.
Ma jön az igazság pillanata. Magyar Péter támogatja-e a Patrióták Európáért frakció által benyújtott Mercosur-ellenes bizalmatlansági indítványt, vagy marad a jól bejáratott kommunikáció? Egy biztos: a szavazógomb nem ismeri a kifogásokat.