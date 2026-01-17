Hírlevél
Menczer Tamás: Magyar Péter megfutamodott, Miskolcra már el sem jött

Két okból sem jött el Magyar Péter Miskolcra. Menczer Tamás elmondta, melyek ezek.
Bár Magyar Péternek eddig sem volt sok köze a háborúellenes gyűlésekre, aznapra mégis megmozdulást szervezett. Kivétel most, ugyanis Miskolcra már el sem jött. Szerinted miért? – tették fel a kérdést Menczer Tamásnak, a Fidesz kommunikációs igazgatójának.

Menczer Tamás, Tisza, Tiszások
Menczer Tamás rávilágított, Magyar Péter érzi a vereséget, ezért sem jött Miskolcra
Fotó:  Vajda János Forrás: MTI

A válaszból már az elején kiderül, Magyar Péter sosem szólalt fel a brüsszeli és az európai háborúpárti, katonai törekvésekkel szemben.

A másik pedig, hogy érzi a bukást, „a valóság felkapcsolja a lámpát”, közelít április 12 és tudja, hogy nem tud versenyre kelni a kormánypárt rendezvényeivel, hozzá nem jönnek el (elegen) az emberek.

Szólt Hann Endre ATV-s szerepléséről is, aki a számokat, méréseket próbálta magyarázni, Menczer Tamás szerint viszont a magyarok nem akarnak háborúba menni és nem akarnak Brüsszelből vezérelt ukránbarát bábkormányt. Ezért mondjuk mi, hogy Orbán Viktor a biztos választás – zárul a videó.

 

