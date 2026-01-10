Magyar Péterék megszavazzák, a gazdák meg mehetnek tönkre

Magyar Péterék megszavazzák, a következményeket más viseli

Dömötör Csaba szerint különösen beszédes, hogy Magyar Péter brüsszeli pártja és frakciója örömködő közleményekben jelezte: az Európai Parlamentben is támogatják a megállapodást. Ugyanez történt az EU-ukrán piacnyitási egyezménnyel is, amely már október végén hatályba lépett, és szintén komoly versenyhátrányt okoz az európai termelőknek. Mint fogalmazott:

Ezekről az ügyekről szándékosan nem beszélnek, hogy a választások után mindent lehessen”

A kérdés pedig az, hagyjuk-e, hogy Brüsszelben mások döntsenek a magyar gazdák sorsáról.