Magyar Péterék megszavazzák, a gazdák meg mehetnek tönkre

A legutóbbi strasbourgi tüntetésen a Mercosur-megállapodás ellen tiltakozó gazdák egyértelmű üzenetet küldtek: az európai agrárium nem bírja el az ellenőrizetlen piacnyitást. A néppárti–baloldali koalíciót azonban ez nem érdekelte, a Tanács ugyanis elfogadta az európai agrárpiacot Dél-Amerika felé is megnyitó megállapodást – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba.
Magyar Péterék megszavazzák, a következményeket más viseli
Dömötör Csaba szerint különösen beszédes, hogy Magyar Péter brüsszeli pártja és frakciója örömködő közleményekben jelezte: az Európai Parlamentben is támogatják a megállapodást. Ugyanez történt az EU-ukrán piacnyitási egyezménnyel is, amely már október végén hatályba lépett, és szintén komoly versenyhátrányt okoz az európai termelőknek. Mint fogalmazott:
Ezekről az ügyekről szándékosan nem beszélnek, hogy a választások után mindent lehessen”
A kérdés pedig az, hagyjuk-e, hogy Brüsszelben mások döntsenek a magyar gazdák sorsáról.