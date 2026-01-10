Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenet: kiszivárogtak Putyin és az amerikai elnök beszélgetései – mutatjuk őket

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

magyar péter

Magyar Péterék megszavazzák, a gazdák meg mehetnek tönkre

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb piacnyitási döntések születtek Brüsszelben, amelyek súlyosan érinthetik az európai gazdákat. Dömötör Csaba szerint Magyar Péter brüsszeli pártja ezekben az ügyekben következetesen a szavazások mellé áll – miközben erről a választók felé mélyen hallgat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyar pétergazdadömötör csabaMercosur

A legutóbbi strasbourgi tüntetésen a Mercosur-megállapodás ellen tiltakozó gazdák egyértelmű üzenetet küldtek: az európai agrárium nem bírja el az ellenőrizetlen piacnyitást. A néppárti–baloldali koalíciót azonban ez nem érdekelte, a Tanács ugyanis elfogadta az európai agrárpiacot Dél-Amerika felé is megnyitó megállapodást – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba.

Magyar Péter
A gazdák tiltakozása világos: az európai agrárium nem bírja a piacnyitást, azonban Magyar Péter pártja nem melléjük állt. (Forrás: AFP)
Nagy István: Brüsszel újabb merényletet készít elő a gazdáknak

Magyar Péterék megszavazzák, a következményeket más viseli

Dömötör Csaba szerint különösen beszédes, hogy Magyar Péter brüsszeli pártja és frakciója örömködő közleményekben jelezte: az Európai Parlamentben is támogatják a megállapodást. Ugyanez történt az EU-ukrán piacnyitási egyezménnyel is, amely már október végén hatályba lépett, és szintén komoly versenyhátrányt okoz az európai termelőknek. Mint fogalmazott: 

Ezekről az ügyekről szándékosan nem beszélnek, hogy a választások után mindent lehessen”

 A kérdés pedig az, hagyjuk-e, hogy Brüsszelben mások döntsenek a magyar gazdák sorsáról.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!