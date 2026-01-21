Magyar Péter mellett kampányol a bukott balliberális botrányrendező

Az idehaza és Franciaországban is megbukott Schilling Árpád a legújabb szereplő Magyar Péter művészeti holdudvarában. A Krétakör nevű társulat alapítója, aki hírnevét kétes művészeti értékű, de annál botrányosabb rendezéseinek, és a Marton-ügynek köszönheti, most egy nyilvános bejegyzésében így lelkesedik: „Magyar Péter terve, hogy a választásokig összeboronálja az egységes magyar nemzetet.”
A bukott balliberális rendező ugyanebben a szövegkörnyezetben hozzáteszi:
„Biztos benne, hogy a demokratikus ellenzék így vagy úgy, de rá szavaz, és ebben nem is téved, hiszen itt már mindenki megmérettetett, ő maradt egyedül.”
A fenti érvelés azért rendkívül érdekes, mert négy évvel ezelőtt Schilling még éppen azokat a szereplőket támogatta, akikről mára úgy vélekedik, hogy elfogytak: egyértelműnek tűnik tehát, hogy a mindig hangoztatott világsikerű karrier elmaradása után most politikai gazdatestet keres magának a Krétakör alapítója – olvasható az Ellenpont cikkében.
Annyira komolyan veszi ezt a vágyott szimbiózist, hogy önkéntesen beszédet is írt Magyar Péternek, amiben így fogalmaz:
Nem áruljuk el egymást, ne engedjük el egymás kezét! Soha senki nem maradhat többé egyedül! A szabad Magyarország mindannyiunké!”
A bejegyzés végén pedig egy sokatmondó, nemzetközi popkulturális utalással zár:
…mert kizárólag egyetlen üzenet erősíti a nemzetet: You'll never walk alone!”
A nyolc éve Franciaországban élő Schilling eközben a magyar művészeti világot fenyegeti, legutóbb például a nagy rendezőt, a Nemzeti Színház igazgatóját, Vidnyánszky Attilát nyilvánosan megszólítva így provokált:
Továbbra is végezhetik a munkájukat, de soha többé nem dönthetnek se pénzről, se pozíciókról. … Lejárt az időd, Attila.”
Vajon mégis, kinek a nevében beszélhet Schilling Árpád? Mi az, hogy megmondja, kinek jár le az ideje? Mondja Schilling, akinek valóban lejárt az ideje, művészi értelemben, de erről nem egy perifériára szorult rendező, hanem a magyar és a nyugat-európai színházi világ egységesen döntött. De ki is ő valójában, a lényegében senkinek nem kellő, érdemi alkotói munkát már kegyelemből sem kapó, 52 éves rendező? Ki is ez az önjelölt színházi tribunus, aki Magyar Péter elkötelezett támogatója lett?
Gusztustalan darabokkal vált hírhedtté Schilling Árpád és a felesége
Hogy inkább nevetséges, vagy botrányos-e Schilling Árpád úgynevezett „művészete”, azt mindenki maga döntse el. Mindenesetre a továbbiakban bemutatjuk, hogy miért is bukott meg a kizárólag Magyarországon „világhírű” rendező, és felesége, az amatőr színésznőből hivatásossá váló Sárosdi Lilla nemzetközi (és hazai) karrierje. Csak erős idegzetű, nagykorú olvasóinknak ajánlott!
Sárosdi és Schilling legutóbb azzal próbáltak visszakapaszkodni a nyilvánosság tudatába, hogy 2017-ben Sárosdi azt állította, 20 évvel korábban zaklatta Marton László, aki a vádak nyilvánosságra kerülésének idején a Vígszínház főrendezője volt.
Miközben 2017-ben – érthető okokból – felindult lelkiállapotban idézte fel az őt ért visszaéléseket, a színpadon már kevésbé volt szemérmes. Férje hozzáállása is változó volt, hiszen míg anno végighaknizta a médiát a zaklatási üggyel összefüggésben, megbocsáthatatlan bűnöket emlegetve, színpadi rendezéseiben viszont tulajdonképpen ő maga lökte feleségét férfiak „karjaiba”. Megkérdőjelezhető (fogalmazzunk egyértelműen): botrányos színvonalú, amatőrnek is alig nevezhető performanszokban.
Sárosdi Lilla a férje rendezői utasításait követve előfordult, hogy a színpadon többek között egyszerre két férfit elégített ki teljesen meztelenül.
És hogy minderről, azaz a színpadon történő kielégítésről, magamutogatásról mit gondolnak a Tisza Pártnál, azt Radnai Márk alelnök és az RTL Klub korábbi adásrendezője foglalta össze nemrég, amikor azt mondta:
Mundruczó Kornél, Schilling Árpád és Bodó Viktor lenyűgözött. Ezeknél az alkotóknál láttam meg, hogy a színháznak milyen ereje van.”
