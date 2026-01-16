Magyar Péter minden szava üti egymást

Egyszer így beszél, egyszer úgy beszél, de hogy végül is vitáznak a képviselői, vagy nem vitáznak, az sosem derül ki. Magyar Péter bűvésztrükkjei egyre hiteltelenebbek. „Minden szava üti egymást” – írta Rétvári Bence Facebook videó-bejegyzéséhez
Bemondja. Letagadja. Bemondja. Letagadja. Bemondja. Letagadja – írta Rétvári Bence annak kapcsán, hogy Magyar Péter hol azzal jön elő, hogy jelöltjei a Fidesz jelöltjeivel fognak vitázni, hol azzal, hogy nem.
Magyar Péter inkább terel, mintsem ismét beleszaladjon egy pofonba
Emlékezetes, Kulja András, a Tisza Párt politikusa – akiről Takács Péter minap úgy emlékezett meg, hogy a „Tisza Párt méltán elfeledett politikusa” – rettenetesen leégett a Takács Péter egészségügyi államtitkárral folytatott ATV-s vitán.
Ennek és a folyamatosan az elszólásaik miatt Magyar Pétert és a Tiszát lebuktató politikusaiknak, tanácsadóiknak köszönhetően nem csoda, hogy Magyar Péter csak mismásol.
