Magyar Péter minden szava üti egymást

Bemondja. Letagadja. Bemondja. Letagadja. Bemondja. Letagadja – írta Rétvári Bence annak kapcsán, hogy Magyar Péter hol azzal jön elő, hogy jelöltjei a Fidesz jelöltjeivel fognak vitázni, hol azzal, hogy nem.

Magyar Péter

Fotó: Mirkó István

Magyar Péter inkább terel, mintsem ismét beleszaladjon egy pofonba

Emlékezetes, Kulja András, a Tisza Párt politikusa – akiről Takács Péter minap úgy emlékezett meg, hogy a „Tisza Párt méltán elfeledett politikusa” – rettenetesen leégett a Takács Péter egészségügyi államtitkárral folytatott ATV-s vitán.