Háború

A teljes összeomlás szélén az ukránok: a háború legvéresebb szakasza jön

Hogy, mennyi?

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

rétvári bence

Magyar Péter minden szava üti egymást

Egyszer így beszél, egyszer úgy beszél, de hogy végül is vitáznak a képviselői, vagy nem vitáznak, az sosem derül ki. Magyar Péter bűvésztrükkjei egyre hiteltelenebbek. „Minden szava üti egymást” – írta Rétvári Bence Facebook videó-bejegyzéséhez
rétvári bencetisza pártmagyar pétervita

Bemondja. Letagadja. Bemondja. Letagadja. Bemondja. Letagadja – írta Rétvári Bence annak kapcsán, hogy Magyar Péter hol azzal jön elő, hogy jelöltjei a Fidesz jelöltjeivel fognak vitázni, hol azzal, hogy nem.

Magyar Péter, MagyarPéter, Tisza Párt, TiszaPárt, Kötcse, 2025. 09. 07.
Magyar Péter
Fotó: Mirkó István

Magyar Péter inkább terel, mintsem ismét beleszaladjon egy pofonba             

Emlékezetes, Kulja András, a Tisza Párt politikusa – akiről Takács Péter minap úgy emlékezett meg, hogy a „Tisza Párt méltán elfeledett politikusa” – rettenetesen leégett a Takács Péter egészségügyi államtitkárral folytatott ATV-s vitán.

Magyar Péter jelölt-jelöltjei még meg sem szólaltak, de már elhallgattatta őket

Ennek és a folyamatosan az elszólásaik miatt Magyar Pétert és a Tiszát lebuktató politikusaiknak, tanácsadóiknak köszönhetően nem csoda, hogy Magyar Péter csak mismásol.

