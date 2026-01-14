A bukott tiszás nem fog csendben asszisztálni Magyar Péterék mocsokságaihoz

Hírlevél
„Azt, hogy több ezer magyart folyamatosan hülyének nézzenek, nem hagyom. Szeretném továbbá Magyar Márton tudtára is adni, bárhogy is próbálkozik, nem fog sikerülni, nem fogok csendben asszisztálni a mocsokságukhoz” – írta az ongai Tisza Sziget volt kapcsolattartója az Indexen szerdán. Magyar Péter és csapata várhatja a hangfelvételeket is.
magyar pétertiszásmagyar mártontisza szigetbotrányhangfelvétel

„Marci elsőre hatalmas benyomást tett rám, közvetlen volt, akkor még nem tudtam, hogy ő szimplán csak befolyásolni szeretne, és azt mondja, amit én hallani akarok.” – írta az Indexen egy volt tiszás kapcsolattartó Magyar Péter öccséről, Magyar Mártonról, aki – állítása szerint többször is – ígérgetésekkel próbálta elhallgattatni.

Magyar Péter, magyarpéter, tüntetés, magyarpéterfotóm
Magyar Péter
Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

A volt ongai tiszás arról is ír, hogy – ahogyan ő idézte Magyar Márton szavait:

akinél vannak dolgok, de nem árt a Tiszának a választásokig, azt a választást követően értékeljük, hogy csendben maradt”.

Az egykori Tisza Sziget kapcsolattartó részletesen ismerteti a módszert, ahogyan Magyar Péter és csapata próbálta hallgatásra bírni, ígérgetésekkel, majd fenyegetéssel, de a volt tiszás beleállt és a HírTV-nek is nyilatkozott.

Magyar Péter és csapata várhatja a hangfelvételeket

Ahogyan az egykori tiszás jelezte:

A véleményem vállalom, és az elkövetkező hónapokban is nyilvánosságra hozok olyan dolgokat BAZ06-os oevk-s Tiszával kapcsolatban és azokat a hangfelvételeket Marciról a megfelelő pillanatban, amit ő és ők nem akarnak. Nem félek tőlük, sem Marcitól, de azt, hogy több ezer magyart folyamatosan hülyének nézzenek, nem hagyom.”

 

