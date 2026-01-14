A bukott tiszás nem fog csendben asszisztálni Magyar Péterék mocsokságaihoz

„Marci elsőre hatalmas benyomást tett rám, közvetlen volt, akkor még nem tudtam, hogy ő szimplán csak befolyásolni szeretne, és azt mondja, amit én hallani akarok.” – írta az Indexen egy volt tiszás kapcsolattartó Magyar Péter öccséről, Magyar Mártonról, aki – állítása szerint többször is – ígérgetésekkel próbálta elhallgattatni.
A volt ongai tiszás arról is ír, hogy – ahogyan ő idézte Magyar Márton szavait:
akinél vannak dolgok, de nem árt a Tiszának a választásokig, azt a választást követően értékeljük, hogy csendben maradt”.
Az egykori Tisza Sziget kapcsolattartó részletesen ismerteti a módszert, ahogyan Magyar Péter és csapata próbálta hallgatásra bírni, ígérgetésekkel, majd fenyegetéssel, de a volt tiszás beleállt és a HírTV-nek is nyilatkozott.
Magyar Péter és csapata várhatja a hangfelvételeket
Ahogyan az egykori tiszás jelezte:
A véleményem vállalom, és az elkövetkező hónapokban is nyilvánosságra hozok olyan dolgokat BAZ06-os oevk-s Tiszával kapcsolatban és azokat a hangfelvételeket Marciról a megfelelő pillanatban, amit ő és ők nem akarnak. Nem félek tőlük, sem Marcitól, de azt, hogy több ezer magyart folyamatosan hülyének nézzenek, nem hagyom.”