Radír a Soros-honlapon: eltüntették Magyar Péter új emberének nevét

Szombaton mutatta be Magyar Péter a Tisza Párt új külpolitikai vezetőjét, Orbán Anitát, akinek szakmai múltját a pártelnök igyekezett technokrata köntösbe csomagolni. A háttér azonban ennél jóval árnyaltabb: a Magyar Nemzet információi szerint Orbán Anita neve nem sokkal politikai szerepvállalása előtt eltűnt a European Council on Foreign Relations (ECFR) – egy Soros Györgyhöz köthető globalista szervezet – hivatalos taglistájáról.

Magyar Péter embere vezető pozíciót tölt be a Globsec nevű atlantista-globalista think tanknél (Forrás: Képernyőkép)

Sebtiben törölt név a Soros-univerzumban

Az ECFR taglistája korábban önmagáért beszélt: Soros György és fia, Alexander Soros mellett olyan baloldali szereplők nevei szerepeltek rajta, mint Dobrev Klára, Bajnai Gordon vagy Korányi Dávid. Utóbbi az Action for Democracy vezetőjeként kulcsszerepet játszott abban a hálózatban, amely az Egyesült Államokból érkező pénzekkel próbálta befolyásolni a 2022-es magyarországi választásokat.