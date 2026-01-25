Hírlevél
DPK

Orbán Viktor Kaposváron kimondta, amit Brüsszel nem akart hallani

Sport

Élőben láthatta mindenki, ahogy az extrém mászó történelmet ír a felhőkarcolón – videó

magyar péter

Radír a Soros-honlapon: eltüntették Magyar Péter új emberének nevét

December végén még szerepelt Orbán Anita neve a Soros Györgyhöz köthető ECFR honlapján, ám mire Magyar Péter a Tisza Párt külpolitikai vezetőjeként bemutatta, a név nyomtalanul eltűnt – írta meg a Magyar Nemzet. A kapkodó módosítás sokatmondó kérdéseket vet fel a Tisza új szakértőjének nemzetközi kapcsolatairól.
magyar pétermagyar nemzetsoros györgykorányi dávidorbán anita

Szombaton mutatta be Magyar Péter a Tisza Párt új külpolitikai vezetőjét, Orbán Anitát, akinek szakmai múltját a pártelnök igyekezett technokrata köntösbe csomagolni. A háttér azonban ennél jóval árnyaltabb: a Magyar Nemzet információi szerint Orbán Anita neve nem sokkal politikai szerepvállalása előtt eltűnt a European Council on Foreign Relations (ECFR) – egy Soros Györgyhöz köthető globalista szervezet – hivatalos taglistájáról.

Magyar Péter
Magyar Péter embere vezető pozíciót tölt be a Globsec nevű atlantista-globalista think tanknél (Forrás: Képernyőkép)

Sebtiben törölt név a Soros-univerzumban

Az ECFR taglistája korábban önmagáért beszélt: Soros György és fia, Alexander Soros mellett olyan baloldali szereplők nevei szerepeltek rajta, mint Dobrev Klára, Bajnai Gordon vagy Korányi Dávid. Utóbbi az Action for Democracy vezetőjeként kulcsszerepet játszott abban a hálózatban, amely az Egyesült Államokból érkező pénzekkel próbálta befolyásolni a 2022-es magyarországi választásokat.

Az internetes archívumok tanúsága szerint Orbán Anita neve december végén még ott volt a listán, ráadásul közvetlenül Soros Györgyék neve fölött. Mire azonban hivatalosan is csatlakozott Magyar Péter csapatához, a név eltűnt – minden magyarázat nélkül.

Újabb Bajnai-ember a Tiszában: a most leigazolt Orbán Anita is a globalista baloldalról érkezett

Nem az egyetlen globalista kapcsolat

Az ECFR nem az egyetlen nemzetközi szervezet, ahol Orbán Anita feltűnik. Évek óta igazgatósági tagja a Globsec nevű atlantista-globalista think tanknek is, ahol szintén együtt dolgozik Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal.

Ez azért különösen pikáns, mert a Globsec neve más tiszás szereplők kapcsán is előkerült: Tarr Zoltán, aki már a Magyar Péter-projekt kezdetén felbukkant, szintén kapcsolatba hozható a szervezettel. A kirakós darabjai így egy irányba mutatnak: 

A Tisza új külpolitikai arca mélyen beágyazódott abba a nemzetközi hálózatba, amely a baloldal korábbi kampányait és külföldi finanszírozását is segítette.

A gyors névtörlés pedig inkább megerősíti, mint cáfolja ezt az összefonódást. Ha nincs takargatnivaló, minek a radír?

 

