Ezért nem mer találkozni Putyinnal Zelenszkij – botrányos az indok

tisza párt

Magyar Péter ordenáré módon kiabált és kereste munkatársain a saját telefonját

Az eddig megismertek tükrében mondhatni nem meglepő dolog, amiről Csercsa Balázs történész, a Tisza egyházügyi munkacsoportjának lemondott vezetője beszélt. Magyar Péter ugyanis az esztergomi fórum után ordenáré módon elkezdett kiabálni, hogy hol van a telefonom, miközben ő maga hagyta el.
tisza pártmagyar pétercsercsa balázsesztergom

Konkrét példa, amit én tudnék mondani, az az, amikor Magyar Péter Esztergomba látogatott: saját szememmel láttam, ami történt, hogy amikor a fórumnak vége lett, akkor Magyar Péter elindult, felállt a székéről, elindult a jellegzetes kék autójába, beszállt, és egyszer csak azt vettem észre, hogy kicsapódik az autónak az ajtaja - mondta el Csercsa Balázs történész, a Tisza egyházügyi munkacsoportjának lemondott vezetője .

Tisza Párt, Magyar Péter
Csercsa Balázs, a Tisza Pártból kiugrott szakértő Magyar Péter extrém vállalhatatlan stílusáról is szólt
Fotó: Facebook

Magyar Péter kiviharzik vissza a székek irányába, és nagyon ordenáré módon elkezdett kiabálni, hogy hol van a telefonom, nem találom a telefont, és mindenki azonnal keresse a telefont. Ugyanis elhagyta a telefonját, és később kiderült egyébként, hogy otthagyta a székén, tehát ott volt a széken, ahol ő maga hagyta, de 

akkor mind a saját munkatársaival, mind pedig a helyi Tiszasziget tagokkal vállalhatatlan stílusban beszélt,

 és szerintem ez nagyon megalázó volt. És aztán jellemző, hogy amikor viszont meglett a telefon, akkor sem tudott megnyugodni, hanem akkor azt kezdte el követelni, hogy hol van az a 14 pizza, amit ő elvárt, hogy az ott legyen, amikor ő végez a fórumával.

 

