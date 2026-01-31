Magyar Péter ordenáré módon kiabált és kereste munkatársain a saját telefonját

Konkrét példa, amit én tudnék mondani, az az, amikor Magyar Péter Esztergomba látogatott: saját szememmel láttam, ami történt, hogy amikor a fórumnak vége lett, akkor Magyar Péter elindult, felállt a székéről, elindult a jellegzetes kék autójába, beszállt, és egyszer csak azt vettem észre, hogy kicsapódik az autónak az ajtaja - mondta el Csercsa Balázs történész, a Tisza egyházügyi munkacsoportjának lemondott vezetője .

Csercsa Balázs, a Tisza Pártból kiugrott szakértő Magyar Péter extrém vállalhatatlan stílusáról is szólt

Fotó: Facebook

Magyar Péter kiviharzik vissza a székek irányába, és nagyon ordenáré módon elkezdett kiabálni, hogy hol van a telefonom, nem találom a telefont, és mindenki azonnal keresse a telefont. Ugyanis elhagyta a telefonját, és később kiderült egyébként, hogy otthagyta a székén, tehát ott volt a széken, ahol ő maga hagyta, de

akkor mind a saját munkatársaival, mind pedig a helyi Tiszasziget tagokkal vállalhatatlan stílusban beszélt,

és szerintem ez nagyon megalázó volt. És aztán jellemző, hogy amikor viszont meglett a telefon, akkor sem tudott megnyugodni, hanem akkor azt kezdte el követelni, hogy hol van az a 14 pizza, amit ő elvárt, hogy az ott legyen, amikor ő végez a fórumával.