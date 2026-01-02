„Fogjátok be a szátokat!” – elszólta magát Magyar Péter vezető propagandistája

Ismét egy Tisza-közeli szereplő mondta ki az eddig is nyilvánvalót: a hallgatás tudatos politikai stratégia. Ruff Bálint, Magyar Péter vezető propagandistája egy beszélgetésben világossá tette, hogy a választások előtt mindenkinek „be kell fognia a száját”, különben veszélybe kerül a győzelem – írta az Ellenpont.

Magyar Péter propagandistája, Ruff Bálint szerint sem szabad sokat elárulni a Tisza Párt programjáról (Forrás: Ellenpont)

A recept egyszerű: ne beszélj

Lehet, hogy nem most van az időszaka annak, amikor mindenki elmondja, hogyan gondolkodik a világról”

– fogalmazott Ruff, aki szerint most kizárólag arra kell koncentrálni, hogy a választást megnyerjék. A kijelentés egy újabb beismerés abba a sorba, amelyet korábban már Magyar Péter és Tarr Zoltán is megerősített: a tervek majd csak a választások után kerülnek napvilágra. A módszer nem új, a cél viszont egyértelmű: elkerülni minden vitát, minden konkrétumot, amely kellemetlen kérdéseket vetne fel.