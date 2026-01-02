„Fogjátok be a szátokat!” – elszólta magát Magyar Péter vezető propagandistája

Ismét egy Tisza-közeli szereplő mondta ki az eddig is nyilvánvalót: a hallgatás tudatos politikai stratégia. Ruff Bálint, Magyar Péter vezető propagandistája egy beszélgetésben világossá tette, hogy a választások előtt mindenkinek „be kell fognia a száját”, különben veszélybe kerül a győzelem – írta az Ellenpont.
A recept egyszerű: ne beszélj
Lehet, hogy nem most van az időszaka annak, amikor mindenki elmondja, hogyan gondolkodik a világról”
– fogalmazott Ruff, aki szerint most kizárólag arra kell koncentrálni, hogy a választást megnyerjék. A kijelentés egy újabb beismerés abba a sorba, amelyet korábban már Magyar Péter és Tarr Zoltán is megerősített: a tervek majd csak a választások után kerülnek napvilágra. A módszer nem új, a cél viszont egyértelmű: elkerülni minden vitát, minden konkrétumot, amely kellemetlen kérdéseket vetne fel.
Ruff maga is elismeri, hogy még a túlzott őszinteség is veszélyes lehet, ezért minden közszereplőnek „bölcsességet kell magában keresnie” – magyarán hallgatnia.
Miért kell hallgatni?
A válasz szintén elszólásokból rajzolódik ki. A választások után ugyanis jöhetne a baloldali gazdasági „konvergencia program”, amelyet többek között Surányi György neve fémjelez, és amely súlyos megszorításokat vetít előre. Nyugdíjcsökkentés, nyugdíjak megadóztatása, rezsicsökkentés eltörlése, szja- és TAO-emelés – ezek azok a témák, amelyekről most tilos beszélni. Nem véletlen, hogy a Tisza Párt kommunikációja is ezt tükrözi: nincs vita, nincs nyilatkozat, nincs program – csak egy központi üzenet, és az sem mond sokat. A stratégia lényege Ruff egyetlen mondatában sűríthető össze: nem az számít, mi jön utána, csak az, hogy előtte nyerjenek.