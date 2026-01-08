Magyar Péter a régi baloldallal is harcol az ellenzéki szavazatokért

A Magyar Nemzet elemzése szerint a Tisza Párt mellett a régi baloldal jelentős része is rajthoz áll a voksoláson, ami komoly belső versenyt eredményez az ellenzéki térfélen. Bár a baloldali világ számos ismert szereplője már Magyar Péter mögé sorakozott fel, több párt és politikus továbbra sem hajlandó félreállni, így sok egyéni körzetben három-négy ellenzéki jelölt is megoszthatja a kormányellenes voksokat.

Jópár óbaloldali szereplő maradt, akivel Magyar Péternek meg kell küzdenie (Fotó: Kurucz Árpád)

Törpepártok és régi szereplők a rajtvonalon

A jelenlegi állás szerint a Tisza Párt mellett a Demokratikus Koalíció, az MSZP, a Jobbik és a Mi Hazánk is elindul a választáson. Emellett várhatóan újra próbálkozik a Párbeszédhez köthető Szabó Tímea és Tordai Bence is, akik korábban már mandátumot szereztek saját körzetükben. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy új formációk is megjelentek: a volt párbeszédes Barabás Richárd és az ex-momentumos Cseh Katalin által alapított Humanisták szintén ringbe szállnának.