Váratlan fordulat: Magyar Péter fél év után megjelent a munkahelyén!

Ha Ukrajna Magyar Péterék által támogatott csatlakozása megvalósul, akkor az visszavonhatatlanul tönkreteszi a magyar mezőgazdaságot – írta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook oldalán kedden.

Gulyás Gergely: Magyar Péter úgy tesz, mintha nem ők hoznák a nyakunkra a bajt

Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

A miniszter Magyar Péter bohóckodásával kapcsolatban megjegyezte:

tudjuk, hogy a Tisza Párt Ukrajna csatlakozásának szószólója, saját híveiket szavaztatták meg róla,

tudjuk, hogy a Tisza Párt a legháborúpártibb európai parlamenti frakció, annak az Európai Néppártnak a tagja, amely Ukrajna vég nélküli háborús támogatásának elkötelezett híve és a magyar gazdákra veszélyt jelentő Mercosur-megállapodás zászlóvivője.

tudjuk, hogy a Tisza Párt a migránsok kvóta szerinti elosztásának felgyorsítását is megszavazta az Európai Parlamentben

tudjuk, hogy a Tisza Párt minden alkalommal leszavazza a brüsszeli bizottsággal szembeni bizalmatlansági indítványt és bizalmat szavaz Ursula von der Leyennek.

végül azt is tudjuk, hogy Magyar Péter ellen azért nem lehet lopás miatt büntetőeljárást folytatni, mert Manfred Weber brüsszeli védelme alatt áll.

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Péter, aki fél év után először felkereste a munkahelyét, úgy tesz, mintha nem ők – személyesen ő, aki az EP mezőgazdasági bizottságának tagja és párttársai – hoznák a nyakunkra a bajt.

Gulyás azt is hozzátette, a Magyar Péter a gazdákon akarna segíteni, akkor azzal kellene kezdenie, hogy