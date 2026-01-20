Váratlan fordulat: Magyar Péter fél év után megjelent a munkahelyén!

Ha Ukrajna Magyar Péterék által támogatott csatlakozása megvalósul, akkor az visszavonhatatlanul tönkreteszi a magyar mezőgazdaságot – írta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook oldalán kedden.
A miniszter Magyar Péter bohóckodásával kapcsolatban megjegyezte:
- tudjuk, hogy a Tisza Párt Ukrajna csatlakozásának szószólója, saját híveiket szavaztatták meg róla,
- tudjuk, hogy a Tisza Párt a legháborúpártibb európai parlamenti frakció, annak az Európai Néppártnak a tagja, amely Ukrajna vég nélküli háborús támogatásának elkötelezett híve és a magyar gazdákra veszélyt jelentő Mercosur-megállapodás zászlóvivője.
- tudjuk, hogy a Tisza Párt a migránsok kvóta szerinti elosztásának felgyorsítását is megszavazta az Európai Parlamentben
- tudjuk, hogy a Tisza Párt minden alkalommal leszavazza a brüsszeli bizottsággal szembeni bizalmatlansági indítványt és bizalmat szavaz Ursula von der Leyennek.
- végül azt is tudjuk, hogy Magyar Péter ellen azért nem lehet lopás miatt büntetőeljárást folytatni, mert Manfred Weber brüsszeli védelme alatt áll.
Gulyás Gergely: Magyar Péter úgy tesz, mintha nem ők hoznák a nyakunkra a bajt
A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Péter, aki fél év után először felkereste a munkahelyét, úgy tesz, mintha nem ők – személyesen ő, aki az EP mezőgazdasági bizottságának tagja és párttársai – hoznák a nyakunkra a bajt.
Gulyás azt is hozzátette, a Magyar Péter a gazdákon akarna segíteni, akkor azzal kellene kezdenie, hogy
a Tisza Párt azonnal kilép Manfred Weber hadseregéből, és támogatja a Patrióták által benyújtott bizalmatlansági indítványt Von der Leyennel szemben.