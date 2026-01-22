Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fordulat: Putyin a teljes befagyasztott orosz vagyont Zelenszkijnek adja

Most jött

Leállította a számlázást az MVM - részletek

Magyar Péter

Magyar Péter szakértője eltörölné a rezsicsökkentést

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter új energiaügyi szakértője, Kapitány István nyíltan a rezsicsökkentés eltörléséről beszélt. A Tisza Párthoz közel került volt multivezér szerint az államnak nem szabad beavatkoznia a piaci árakba, miközben Orbán Viktor januárra rezsistopot jelentett be.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza PártKapitány István

Magyar Péter energiaügyi szakértője, Kapitány István a Partizán stúdiójában beszélt arról, hogy eltörölné a rezsicsökkentést, az árstopot és minden olyan kormányzati intézkedést, amely hatósági eszközökkel védi a családokat a piaci áraktól. Kapitány szerint az állam nem avatkozhat be a gazdasági folyamatokba, mert – ahogy fogalmazott – „ingyen nem lehet semmit csinálni”.

Budapest, 2023. augusztus 21.Kapitány István, a Shell globális alelnöke beszédet mond, miután átvette a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől a minisztériumban 2023. augusztus 21-én.MTI/Soós Lajos, Magyar Péter szakértője eltörölné a rezsicsökkentést
Magyar Péter szakértője eltörölné a rezsicsökkentést Kapitány István Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Az Ellenpont cikke szerint Kapitány István a teljes piacgazdasági önszabályozás híve, és elutasítja az olyan beavatkozásokat, mint a rezsicsökkentés. Ez a megközelítés a mostani rendkívül hideg tél idején különösen súlyos következményekkel járna, hiszen hatósági árak nélkül egy átlagos háztartás fűtési költsége akár évi 500 ezer forinttal is magasabb lehetne.

A Tisza vezetői a rezsicsökkentés ellen

Az Ellenpont felidézi: Kapitány István álláspontja nem egyedi a Tisza Párt környékén. Magyar Péter korábban humbugnak nevezte a rezsicsökkentést, míg több, a párthoz kötődő politikus és szakértő is bírálta az intézkedést.

Bódis Kriszta úgy fogalmazott, hogy szerinte jobb, ha az emberek többet fizetnek az energiáért, Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő pedig azt mondta, a magyarok túl keveset fizetnek a világpiaci árakhoz képest. Király Júlia a rezsicsökkentést „hazugságnak” nevezte, Surányi György szerint pedig egy esetleges kormányváltás után „hozzá kell nyúlni” a rendszerhez.

Orbán Viktor rezsistopal reagált

Miközben Magyar Péter és szakértői a rezsicsökkentés eltörléséről beszélnek, Orbán Viktor miniszterelnök januárra rezsistopot hirdetett. A döntés értelmében a hideg időjárás miatt megnövekedett januári gáz- és távhőfogyasztás többletköltségeit a kormány átvállalja a családoktól.

A kormányfő korábban hangsúlyozta: 

Veszélyes világban élünk, ezért a biztonság kulcskérdés.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!