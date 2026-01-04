Kocsis Máté keményen odaszúrt Magyar Péternek – videó

Kocsis Máté a közösségi oldalán közzé tett videós üzenetében komoly kritikát fogalmazott meg Magyar Péter politikai szerepvállalásának motivációjával kapcsolatban.

A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter politikai fellépése nem szolgálat, hanem személyes ambíciók és sérelmek kivetülése. Kocsis Máté úgy véli, hogy Magyar Péter hatalomra törése nem a közösségről, hanem kizárólag önmagáról szól. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Kocsis Máté szerint Magyar Péter személyes bosszúvágyból és önigazolási kényszerből épít politikai karriert

A fideszes politikus állítása szerint Magyar Péternek a hatalom megszerzésére való törekvése nem arról szól, hogy ő a magyar nép szolgálatába állna, hanem kizárólag csakis a saját érdekeinek a követéséről.

Amikor ő hatalomra tör, akkor az nem arról szól, hogy ő bárkinek a szolgálatába szeretne szegődni, akár a népébe. Az róla szól. Az ő gyarapodásáról, az ő vagyonosodásáról, az ő bosszúvágyáról, az ő kivagyiságáról”

- fogalmazott Kocsis Máté, aki szerint Magyar Péter politikai motivációit mély személyes sérelmek mozgatják. Úgy vélte, a Tisza Párt vezetője nehezen viselte, hogy korábbi barátai és közvetlen környezete – köztük Varga Judit és Gulyás Gergely – egyre magasabb közéleti pozíciókba kerültek.

Ő 40–42 éves koráig azon túl, hogy Varga Judit férje volt, semmit nem tett le az asztalra”

- mondta Kocsis Máté, majd hozzátette, hogy szerinte Magyar Péter egy olyan nárcisztikus alkat, aki nem tudta feldolgozni, hogy környezete szakmailag és politikailag is megelőzte.

Kocsis Máté arra is kitért, hogy véleménye szerint Magyar Péter teljesen elszakadt mostanra a korábbi közösségétől és értékrendjétől.

Elszakadt minden kötődése az eredeti fideszes világtól, elhatározta, hogy felkerekedik, és saját karrierbe kezd”

- fogalmazott a frakcióvezető.

Kocsis Máté szerint mindez új megvilágításba helyezi Varga Judit 2024 tavaszán adott interjúját is. Úgy véli, az akkor elhangzottak ma már sokak számára más értelmezést nyernek, miután Magyar Péter politikai pályája és motivációi szerinte egyre világosabban kirajzolódnak.