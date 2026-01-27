Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bejelentette, mikor omlik össze az Európai Unió – itt a dátum

Szívszorító!

Nem akármilyen felvétel terjed Jákli Mónikáról

magyar péter

Magyar Pétert úgy kiosztották, hogy a fal adta a másikat

46 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Takács Péter szerint új szintre lépett a Tisza Párt politikája: már nem vitázna, hanem kizárna. A politikus úgy látja, Magyar Péter kijelentései a pluralizmus alapelveivel mennek szembe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyar pétertisza párttakács péterversenyszélsőbaloldali

Takács Péter élesen bírálta a Tisza Pártot, amiért szerinte felvetődött: más ellenzéki pártokat eltiltanának az indulástól. A politikus szerint ez Magyar Péter részéről nem elszólás, hanem veszélyes gondolkodásmód, amely a demokratikus verseny felszámolásához vezetne.

Magyar Péter
Az egészségügyi államtitkár veszélyes történelmi párhuzamokra hívta fel a figyelmet Magyar Péter kapcsán (Forrás: Facebook/Takács Péter)
Magyar Péterék újabb balhéja: kellemetlen kérdést tett fel, lökdösték az újságírót a tiszások Vácon

Szélsőbalos reflexek a digitális korban

Takács Péter történelmi párhuzamokkal érzékeltette kritikáját, amikor arra utalt: a hatalom kizárólagosságának igénye nem új jelenség a baloldalon, a többpártrendszer felszámolása már régebben is bevett eszköz volt. Mint fogalmazott: 

Szellemi elődei, Kun Béla és Rákosi Mátyás büszkeségtől könnyes szemmel tekintenének erre a digitális Lenin-fiúra. Ők csak hatalomra kerülésük után merték ezt meglépni.

A politikus szerint különösen visszás, hogy mindezt a „liberális demokrácia” jelszava alatt tennék meg. Úgy véli, a Tisza újabb „szélsőbalos bravúrt” mutatott be, amikor felmerült: más ellenzéki erőket kizárnának a választási versenyből. Takács Péter álláspontja szerint a demokrácia lényege éppen az, hogy minden politikai erő szabadon mérettethesse meg magát a választók előtt – aki ezt elvenné, az a rendszert támadja.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!