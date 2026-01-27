Magyar Pétert úgy kiosztották, hogy a fal adta a másikat

Szélsőbalos reflexek a digitális korban

Takács Péter történelmi párhuzamokkal érzékeltette kritikáját, amikor arra utalt: a hatalom kizárólagosságának igénye nem új jelenség a baloldalon, a többpártrendszer felszámolása már régebben is bevett eszköz volt. Mint fogalmazott:

Szellemi elődei, Kun Béla és Rákosi Mátyás büszkeségtől könnyes szemmel tekintenének erre a digitális Lenin-fiúra. Ők csak hatalomra kerülésük után merték ezt meglépni. ”

A politikus szerint különösen visszás, hogy mindezt a „liberális demokrácia” jelszava alatt tennék meg. Úgy véli, a Tisza újabb „szélsőbalos bravúrt” mutatott be, amikor felmerült: más ellenzéki erőket kizárnának a választási versenyből. Takács Péter álláspontja szerint a demokrácia lényege éppen az, hogy minden politikai erő szabadon mérettethesse meg magát a választók előtt – aki ezt elvenné, az a rendszert támadja.