Világcsúcsgyanús: 7 másodperc alatt hazudtolta meg önmagát Magyar Péter

Érdekes jelenetnek lehettek a nézők szemtanúi, amikor egy televíziós műsorban Sváby András rákérdezett: Magyar Péter egyáltalán elolvasta-e a Tisza-csomagról szóló anyagokat. A válasz azonban nem tisztázta, hanem inkább elmélyítette a zűrzavart, hiszen a politikus egyszerre állította, hogy nem olvasta a dokumentumokat, mégis biztos benne, hogy azok állításai nem igazak.
Ne haragudjon, de én indexes propagandát nem olvasok, semelyik mondat, vagy semelyik mondás, ami abból volt, hozzánk nem köthető”
– fogalmazott a politikus.
Olvasatlanul cáfolni?
Magyar Péter alig hét másodperc alatt mondott ellent saját magának.
Ha ugyanis nem olvasta a dokumentumokat, akkor nehezen magyarázható, honnan tudja ilyen határozottan, hogy azok tartalma nem felelnek meg a valóságnak.
A bejegyzés arra is rámutat: egy kormányzásra készülő politikustól joggal várnák el, hogy legalább az őt érintő anyagokat elolvassa, mielőtt propagandának minősíti azokat. Rétvári Bence szerint a történet nemcsak kommunikációs baklövés, hanem komoly hitelességi kérdéseket is felvet – különösen akkor, amikor egyetlen mondaton belül dől össze az érvelés.