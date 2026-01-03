Világcsúcsgyanús: 7 másodperc alatt hazudtolta meg önmagát Magyar Péter

Olvasatlanul cáfolni?

Magyar Péter alig hét másodperc alatt mondott ellent saját magának.

Ha ugyanis nem olvasta a dokumentumokat, akkor nehezen magyarázható, honnan tudja ilyen határozottan, hogy azok tartalma nem felelnek meg a valóságnak.

A bejegyzés arra is rámutat: egy kormányzásra készülő politikustól joggal várnák el, hogy legalább az őt érintő anyagokat elolvassa, mielőtt propagandának minősíti azokat. Rétvári Bence szerint a történet nemcsak kommunikációs baklövés, hanem komoly hitelességi kérdéseket is felvet – különösen akkor, amikor egyetlen mondaton belül dől össze az érvelés.