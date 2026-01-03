Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Trump Venezuelával kapcsolatban – amit mondott, az egészen sokkoló!

Olvasta már?

Német EP-képviselő védte meg Magyarországot a balliberális támadásoktól

Magyar Péter

Világcsúcsgyanús: 7 másodperc alatt hazudtolta meg önmagát Magyar Péter

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kínos pillanatot idézett fel közösségi oldalán Rétvári Bence egy friss televíziós interjú kapcsán. A Tisza-csomagról szóló dokumentumok ügyében Magyar Péter néhány másodperc alatt keveredett önellentmondásba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza-csomagönellentmondáspropagandaRétvári Bence

Érdekes jelenetnek lehettek a nézők szemtanúi, amikor egy televíziós műsorban Sváby András rákérdezett: Magyar Péter egyáltalán elolvasta-e a Tisza-csomagról szóló anyagokat. A válasz azonban nem tisztázta, hanem inkább elmélyítette a zűrzavart, hiszen a politikus egyszerre állította, hogy nem olvasta a dokumentumokat, mégis biztos benne, hogy azok állításai nem igazak.

Magyar Péter
Magyar Péter érdekes önellentmondásba keveredett (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

Ne haragudjon, de én indexes propagandát nem olvasok, semelyik mondat, vagy semelyik mondás, ami abból volt, hozzánk nem köthető”

 – fogalmazott a politikus.

Amerikai szál az ukrán kémbotrányban – Magyar Péter „testvérének” útja Washingtonba

Olvasatlanul cáfolni?

Magyar Péter alig hét másodperc alatt mondott ellent saját magának. 

Ha ugyanis nem olvasta a dokumentumokat, akkor nehezen magyarázható, honnan tudja ilyen határozottan, hogy azok tartalma nem felelnek meg a valóságnak.

A bejegyzés arra is rámutat: egy kormányzásra készülő politikustól joggal várnák el, hogy legalább az őt érintő anyagokat elolvassa, mielőtt propagandának minősíti azokat. Rétvári Bence szerint a történet nemcsak kommunikációs baklövés, hanem komoly hitelességi kérdéseket is felvet – különösen akkor, amikor egyetlen mondaton belül dől össze az érvelés.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!