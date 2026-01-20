Ismét üzentek a gazdák Magyar Péternek, ettől nem lesz boldog

A keddi strasbourgi események egyik meghatározó mozzanata volt a Mercosur-megállapodás ellen szervezett gazdatüntetés, amelyen némiképp váratlanul Magyar Péter is megjelent néhány, a Tisza Párthoz köthető agrárszakértő társaságában. A demonstráció azonban korántsem alakult a pártelnök számára kedvezően: több gazda nyíltan számon kérte rajta, miért csak most csatlakozik a tiltakozásokhoz, és hol volt korábban.

Ismét üzentek a gazdák Magyar Péternek.

Magyar Péter a kritikákat később azzal hárította el, hogy nem is gazdálkodók, hanem fideszes aktivisták támadták. A Világgazdaság szerint ez az állítás nem állja meg a helyét, ugyanis videófelvétel bizonyítja, hogy

a Tisza Párt elnöke az agrárkamara egyik vezetőjével került éles szóváltásba.

A lap kedden este több érintett magyar gazdával is beszélt, akik egyértelműen elutasító véleményt fogalmaztak meg nemcsak a Mercosur-megállapodásról, hanem Magyar Péter strasbourgi szerepvállalásáról és Ursula von der Leyen tevékenységéről is.

Perelhetik az Európai Bizottságot

Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun vármegyei elnöke szerint a Mercosur életbe lépése rendkívül egyenlőtlen versenyhelyzetbe hozná az európai – benne a magyar – gazdákat. Felhívta a figyelmet arra, hogy a dél-amerikai országok olyan vegyszereket használnak, amelyeket Európában már évtizedekkel ezelőtt kivontak a forgalomból. Mint mondta, ennek egészségügyi kockázata egyértelmű, miközben

a fogyasztók sokszor nem is tudják, milyen háttérrel rendelkező termék kerül a kosarukba.

A NAK-elnök szerint az ukrán gabona után most az állattenyésztés kerülhet sorra, elsőként a marhahús-importtal, majd a baromfihússal. Úgy fogalmazott:

ha a folyamatot nem sikerül megállítani, akár az Európai Bizottság beperelése is elkerülhetetlenné válhat, hiszen gazdacsaládok megélhetése forog kockán.

Madarász Zoltán, Somogy vármegyei NAK-elnök arra emlékeztetett, hogy Magyarországon a kormány régóta napirenden tartja a Mercosur ügyét, mert az szerinte az EU teljes élelmiszerbiztonságát veszélyezteti. Példaként említette:

korábban olyan dél-amerikai gyümölcsszállítmány is érkezett Európába, amelyben húsz különböző vegyszer maradványait mutatták ki.

Madarász Zoltán szerint a brüsszeli döntések mögött elsősorban ipari érdekek állnak, különösen az autógyártás, hiszen a Volkswagen egyik legnagyobb piaca Brazília. Úgy véli, az uniós döntéshozók abból indulhattak ki, hogy a mintegy 12 millió európai gazdálkodó politikailag könnyen figyelmen kívül hagyható a 450 milliós lakossághoz képest.