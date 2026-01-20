Hírlevél
Ismét üzentek a gazdák Magyar Péternek, ettől nem lesz boldog

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Feszültséggel és nyílt számonkéréssel zajlott a Mercosur-megállapodás elleni strasbourgi gazdatüntetés, ahol váratlanul feltűnt Magyar Péter is. A magyar gazdák azonban nem tapsoltak: a Tisza Párt elnöke az agrárkamara egyik vezetőjével került éles szóváltásba került. A Mercosur és Ursula von der Leyen politikája szerintük súlyos veszélyt jelent az európai mezőgazdaságra és az élelmiszerbiztonságra.
világgazdaságtisza pártursula von der leyen

A keddi strasbourgi események egyik meghatározó mozzanata volt a Mercosur-megállapodás ellen szervezett gazdatüntetés, amelyen némiképp váratlanul Magyar Péter is megjelent néhány, a Tisza Párthoz köthető agrárszakértő társaságában. A demonstráció azonban korántsem alakult a pártelnök számára kedvezően: több gazda nyíltan számon kérte rajta, miért csak most csatlakozik a tiltakozásokhoz, és hol volt korábban.

Brüsszelt nem érdeklik az európai gazdák. Magyar Péter
Ismét üzentek a gazdák Magyar Péternek.

Magyar Péter a kritikákat később azzal hárította el, hogy nem is gazdálkodók, hanem fideszes aktivisták támadták. A Világgazdaság szerint ez az állítás nem állja meg a helyét, ugyanis videófelvétel bizonyítja, hogy 

a Tisza Párt elnöke az agrárkamara egyik vezetőjével került éles szóváltásba.

A lap kedden este több érintett magyar gazdával is beszélt, akik egyértelműen elutasító véleményt fogalmaztak meg nemcsak a Mercosur-megállapodásról, hanem Magyar Péter strasbourgi szerepvállalásáról és Ursula von der Leyen tevékenységéről is.

 

Perelhetik az Európai Bizottságot

Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun vármegyei elnöke szerint a Mercosur életbe lépése rendkívül egyenlőtlen versenyhelyzetbe hozná az európai – benne a magyar – gazdákat. Felhívta a figyelmet arra, hogy a dél-amerikai országok olyan vegyszereket használnak, amelyeket Európában már évtizedekkel ezelőtt kivontak a forgalomból. Mint mondta, ennek egészségügyi kockázata egyértelmű, miközben 

a fogyasztók sokszor nem is tudják, milyen háttérrel rendelkező termék kerül a kosarukba.

A NAK-elnök szerint az ukrán gabona után most az állattenyésztés kerülhet sorra, elsőként a marhahús-importtal, majd a baromfihússal. Úgy fogalmazott: 

ha a folyamatot nem sikerül megállítani, akár az Európai Bizottság beperelése is elkerülhetetlenné válhat, hiszen gazdacsaládok megélhetése forog kockán.

Madarász Zoltán, Somogy vármegyei NAK-elnök arra emlékeztetett, hogy Magyarországon a kormány régóta napirenden tartja a Mercosur ügyét, mert az szerinte az EU teljes élelmiszerbiztonságát veszélyezteti. Példaként említette:

 korábban olyan dél-amerikai gyümölcsszállítmány is érkezett Európába, amelyben húsz különböző vegyszer maradványait mutatták ki.

Madarász Zoltán szerint a brüsszeli döntések mögött elsősorban ipari érdekek állnak, különösen az autógyártás, hiszen a Volkswagen egyik legnagyobb piaca Brazília. Úgy véli, az uniós döntéshozók abból indulhattak ki, hogy a mintegy 12 millió európai gazdálkodó politikailag könnyen figyelmen kívül hagyható a 450 milliós lakossághoz képest.

 

Magyar Péter és a marketingpuding

Magyar Péter strasbourgi jelenlétét a somogyi NAK-elnök „marketingpudingnak” nevezte, és felidézte: amikor decemberben tízezer gazda tüntetett Brüsszelben, a Tisza Párt elnöke nem volt ott, sőt szerinte épp az Európai Néppárt előterjesztéseit szavazta meg.

Glück Péter szántóföldi növénytermesztő a Világgazdaságnak úgy nyilatkozott:

Ursula von der Leyen aláírásával a Mercosur-megállapodást már nagyon nehéz lesz visszacsinálni, és attól tart, hogy a nemzeti kormányokat a részletszabályok kidolgozásából is kiszorítják. 

Véleménye szerint az első vámmentes szállítmányok érkezése már idén érezhetően lenyomhatja a felvásárlási árakat, ahogyan az korábban az ukrán áru esetében is megtörtént.

A gazdálkodó szerint a legfontosabb kérdés az, mi motiválja Ursula von der Leyent a Mercosur végigvitelében, és úgy véli, a tüntetéseknek csak akkor lehet hatásuk, ha sikerül néhány nagy tagállamot álláspontváltásra kényszeríteni. 

Magyar Péter strasbourgi szerepvállalását ő is egyértelműen kampányfogásnak tartja.

A megszólalók egybehangzó véleménye szerint a mezőgazdaság már eddig is a túlélésért küzdött, a Mercosur körüli bizonytalanság pedig tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét.

 

