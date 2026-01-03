Semmilyen eszköztől nem riadnak vissza Magyar Péterék? Úgy tűnik, nem...

Az ünnepek előtt és alatt látványosan megtorpant a Tisza Párt lendülete, ezért Magyar Péter és csapata új irány keresésébe kezdett – derítette ki a Magyar Nemzet. A lapnak nyilatkozó informátor szerint a kampány leállítása nem véletlen volt:
Új témákat, lehetőségeket keres a Tisza elnöksége, ugyanis nem áll jól a kampány, rosszak a mozgósítások, már most fáradtak az emberek.”
Leállított kampány, új stratégia
Értesülések szerint a Tisza Párt vezetése az év végén tudatosan felfüggesztette a kampánytevékenységet. A pultozást szervező belső Signal-csoportokban azt közölték, hogy decemberre nem lesz új feladat és új szórólap sem, mivel az egyéni választókerületekben a jelöltek saját kampánycsapataik felállításával foglalkoznak. A háttérben azonban már ekkor egy új stratégia kidolgozása zajlott, amelynek célja az volt, hogy a kormánypártoktól visszavegyék a napirend meghatározását.
Provokációval vennék vissza a figyelmet
A forrás szerint a Tisza Párt elnöksége egyre inkább olyan témák felé fordul, amelyek alkalmasak a feszültségkeltésre és a hergelésre. Úgy látják, a korábbi kampányeszközök kifulladtak, az aktivisták elfáradtak, az érdeklődés pedig csökken.
Gyakorlatilag nincs olyan eszköz és módszer, amelyet elutasítanának”
– fogalmazott az informátor, aki szerint akár belső megfélemlítés sem lenne meglepő, amelyet később politikai támadásként lehetne kommunikálni.
Növekvő kormánypárti előny, megtorpanó ellenzék
A kampány eldurvulását az is ösztönzi, hogy közeledik az országgyűlési választás, miközben a felmérések alapján a kormányoldal egyre stabilabb pozícióban van.
A kormánypártok hónapról hónapra erősödnek, és 2025 végére 13 százalékpontra növelték előnyüket, így kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os évet.
A Fidesz–KDNP már 2025-ben megkezdte a mozgósítást, a digitális polgári körök országjárása pedig minden állomáson telt házat hozott. Ezzel szemben a Tisza Párt támogatottsága növekedési korlátba ütközött, a sorozatos botrányok pedig folyamatosan erodálják Magyar Péter politikai pozícióját. A jelek szerint a párt jelenleg nem tud mást kínálni a választóknak, mint a kormányellenességet – miközben a kormánypártok magabiztosan készülhetnek a következő évre.