Semmilyen eszköztől nem riadnak vissza Magyar Péterék? Úgy tűnik, nem...

Provokációval vennék vissza a figyelmet

A forrás szerint a Tisza Párt elnöksége egyre inkább olyan témák felé fordul, amelyek alkalmasak a feszültségkeltésre és a hergelésre. Úgy látják, a korábbi kampányeszközök kifulladtak, az aktivisták elfáradtak, az érdeklődés pedig csökken.

Gyakorlatilag nincs olyan eszköz és módszer, amelyet elutasítanának”

– fogalmazott az informátor, aki szerint akár belső megfélemlítés sem lenne meglepő, amelyet később politikai támadásként lehetne kommunikálni.

Magyar Péter csapatának le kellett állítani decemberben a kifulladt mozgósításukat

Növekvő kormánypárti előny, megtorpanó ellenzék

A kampány eldurvulását az is ösztönzi, hogy közeledik az országgyűlési választás, miközben a felmérések alapján a kormányoldal egyre stabilabb pozícióban van.

A kormánypártok hónapról hónapra erősödnek, és 2025 végére 13 százalékpontra növelték előnyüket, így kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os évet.

A Fidesz–KDNP már 2025-ben megkezdte a mozgósítást, a digitális polgári körök országjárása pedig minden állomáson telt házat hozott. Ezzel szemben a Tisza Párt támogatottsága növekedési korlátba ütközött, a sorozatos botrányok pedig folyamatosan erodálják Magyar Péter politikai pozícióját. A jelek szerint a párt jelenleg nem tud mást kínálni a választóknak, mint a kormányellenességet – miközben a kormánypártok magabiztosan készülhetnek a következő évre.