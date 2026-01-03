Hírlevél
Robbanás, füst, repülőgépek – Valami történik! Kitörhetett egy új háború?

Magyar Péter

Semmilyen eszköztől nem riadnak vissza Magyar Péterék? Úgy tűnik, nem...

Bármilyen eszközt bevetne a A Tisza Párt elnöke annak érdekében, hogy visszaszerezze a közbeszéd irányítását. A háttérben új, egyre provokatívabb kampánystratégia körvonalazódik Magyar Péter csapatában – derül ki a Magyar Nemzet információiból.
Az ünnepek előtt és alatt látványosan megtorpant a Tisza Párt lendülete, ezért Magyar Péter és csapata új irány keresésébe kezdett – derítette ki a Magyar Nemzet. A lapnak nyilatkozó informátor szerint a kampány leállítása nem véletlen volt: 

Magyar Péter
A várakozások szerint Magyar Péter és csapata a nyílt provokációtól sem fog visszariadni  kampány során
Fotó: AFP

Új témákat, lehetőségeket keres a Tisza elnöksége, ugyanis nem áll jól a kampány, rosszak a mozgósítások, már most fáradtak az emberek.”

Leállított kampány, új stratégia

Értesülések szerint a Tisza Párt vezetése az év végén tudatosan felfüggesztette a kampánytevékenységet. A pultozást szervező belső Signal-csoportokban azt közölték, hogy decemberre nem lesz új feladat és új szórólap sem, mivel az egyéni választókerületekben a jelöltek saját kampánycsapataik felállításával foglalkoznak. A háttérben azonban már ekkor egy új stratégia kidolgozása zajlott, amelynek célja az volt, hogy a kormánypártoktól visszavegyék a napirend meghatározását.

Provokációval vennék vissza a figyelmet

A forrás szerint a Tisza Párt elnöksége egyre inkább olyan témák felé fordul, amelyek alkalmasak a feszültségkeltésre és a hergelésre. Úgy látják, a korábbi kampányeszközök kifulladtak, az aktivisták elfáradtak, az érdeklődés pedig csökken.

Gyakorlatilag nincs olyan eszköz és módszer, amelyet elutasítanának”

 – fogalmazott az informátor, aki szerint akár belső megfélemlítés sem lenne meglepő, amelyet később politikai támadásként lehetne kommunikálni.

Magyar Péter csapatának le kellett állítani decemberben a kifulladt mozgósításukat (Forrás: Magyar Nemzet)

Növekvő kormánypárti előny, megtorpanó ellenzék

A kampány eldurvulását az is ösztönzi, hogy közeledik az országgyűlési választás, miközben a felmérések alapján a kormányoldal egyre stabilabb pozícióban van. 

A kormánypártok hónapról hónapra erősödnek, és 2025 végére 13 százalékpontra növelték előnyüket, így kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os évet.

A Fidesz–KDNP már 2025-ben megkezdte a mozgósítást, a digitális polgári körök országjárása pedig minden állomáson telt házat hozott. Ezzel szemben a Tisza Párt támogatottsága növekedési korlátba ütközött, a sorozatos botrányok pedig folyamatosan erodálják Magyar Péter politikai pozícióját. A jelek szerint a párt jelenleg nem tud mást kínálni a választóknak, mint a kormányellenességet – miközben a kormánypártok magabiztosan készülhetnek a következő évre.

