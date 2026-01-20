A képviselő, aki Magyar Péter szerint nem volt ott a mai gazdatüntetésen, fel is szólalt

Magyar Péter hiányolt minket a gazdatüntetésről. Itt vagyunk, itt vagyok, fel is szólaltam az EP képviselői blokkban, de ő erre már nem vette a bátorságot. A gazdák nagyon dühösek és minden okuk megvan rá – erre hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba Brüsszelben.

A gazdák nagyon dühösek, Magyar Péter is megkapta tőlük

Mint korábban beszámoltunk róla, Brüsszelben aláírták az Európai Unió és a dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi megállapodást. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke történelmi előrelépésnek nevezte kedden az Európai Unió és a dél-amerikai országok egy részét tömörítő Mercosur közötti megállapodást, hozzátéve, hogy az EU még egy ennél is nagyobb megállapodást készül kötni Indiával. Strasbourgban a tüntető gazdák nem fogadták el Magyar Péter jelenlétét. Egy feldühödött demonstráló nyíltan számon kérte rajta, mikor állt ki valaha is a gazdák mellett, majd azt is megkérdezte, hogyan szavazna a Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány esetén. Az Ellenpont szerint a jelenet végül azt erősítette meg a tüntetőkben, hogy Magyar Péter fellépése pusztán politikai látszat, miközben pártja és szellemi holdudvara valójában a gazdák számára kedvezőtlen brüsszeli megállapodások mellett érvel.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: mindezt az Európai Néppárt hozta tető alá – azok a politikai erők, amelyekhez Magyar Péter is kötődik.

Magyar Péter próbálja megtéveszteni szavazóit

Miközben Magyar Péter Magyarországra szánt Facebook-élőiben azt a látszatot kelti, mintha kritikus lenne a Mercosur-megállapodással szemben, addig ugyanebben az időben Manfred Weber az Európai Parlamentben nyíltan kijelentette: az Európai Néppárt teljes mellszélességgel támogatja a megállapodást.

Weber ráadásul még meg is sértette a gazdákat, amikor azt állította, hogy sokan közülük talán nem is ismerik a megállapodás tartalmát.

Dömötör Csaba arra is emlékeztetett: Magyar Péter 372 napja nem szólalt fel a mezőgazdasági bizottságban, akkor sem, amikor a Mercosur-megállapodásról vagy az agrártámogatások megvágásáról volt szó. Nem emelt szót, nem vett részt a vitákban, nem képviselte a gazdák érdekeit. A probléma – fogalmazott – nem az, hogy ne dolgozna, hanem az, hogy miközben ő nincs ott, a párttársai és politikai szövetségesei elvégzik a „piszkos munkát”, majd Magyarországon mindezt letagadják.