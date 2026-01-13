A számok nem hazudnak: Magyar Péterre a saját szavazói sem kíváncsiak

A Tisza Párt három vidéki országgyűlési képviselőjelölt TikTok-csatornáján is ugyanaz a jelenség figyelhető meg: amikor a tartalom Magyar Péterről szól, a nézettség látványosan bezuhan. A helyi ügyekkel, saját arccal és térségi problémákkal foglalkozó videók viszont messze jobban teljesítenek – a vidéki közönség egyértelműen döntött. A teljesség igénye nélkül felkerestük néhány vidéki tiszás jelölt hivatalos TikTok-oldalát, mely alapján egyértelmű sorminta rajzolódik ki.

Magyar Péterre a saját szavazói sem kíváncsiak, saját jelöltjei buktatják le őt (Fotó: Havran Zoltán)

Bögi Viktória – Fejér 03. OEVK

A martonvásári ügyvédként tevékenykedő Bögi Viktória TikTok-oldalán világosan látszik a különbség a tartalomtípusok között. A Magyar Pétert említő, vagy rá épülő videók alig mozgatják meg a közönséget, miközben a képviselőjelölt helyi témákat feldolgozó, személyes hangvételű megszólalásai lényegesen magasabb nézettséget érnek el. A martonvásári és környékbeli választók láthatóan nem a központi politikai narratívára, hanem a saját körzetük ügyeire kíváncsiak.

Jól látható, hogy a képviselőjelölt Bögi Viktória Magyar Péterről szóló videójának nézettsége a tizedét nem éri el a Bögit szerepeltető videónak (Forrás: Képernyőkép)

Dr. Ferenczi Gábor – Csongrád-Csanád 04. OEVK

A történelem szakon végzett, jelenleg ingatlaközvetítő vállalkozást vezető Ferenczi Gábor esetében is ugyanaz a forgatókönyv ismétlődik. A Magyar Pétert érintő videók meglepően gyenge nézettséget produkálnak, miközben a helyi fókuszú megszólalások jobban rezonálnak a közönséggel. A dél-alföldi választók figyelmét nem a politikai hangoskodás, hanem a konkrét ügyek kötik le.