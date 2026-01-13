A számok nem hazudnak: Magyar Péterre a saját szavazói sem kíváncsiak

A Tisza Párt három vidéki országgyűlési képviselőjelölt TikTok-csatornáján is ugyanaz a jelenség figyelhető meg: amikor a tartalom Magyar Péterről szól, a nézettség látványosan bezuhan. A helyi ügyekkel, saját arccal és térségi problémákkal foglalkozó videók viszont messze jobban teljesítenek – a vidéki közönség egyértelműen döntött. A teljesség igénye nélkül felkerestük néhány vidéki tiszás jelölt hivatalos TikTok-oldalát, mely alapján egyértelmű sorminta rajzolódik ki.
Bögi Viktória – Fejér 03. OEVK
A martonvásári ügyvédként tevékenykedő Bögi Viktória TikTok-oldalán világosan látszik a különbség a tartalomtípusok között. A Magyar Pétert említő, vagy rá épülő videók alig mozgatják meg a közönséget, miközben a képviselőjelölt helyi témákat feldolgozó, személyes hangvételű megszólalásai lényegesen magasabb nézettséget érnek el. A martonvásári és környékbeli választók láthatóan nem a központi politikai narratívára, hanem a saját körzetük ügyeire kíváncsiak.
Dr. Ferenczi Gábor – Csongrád-Csanád 04. OEVK
A történelem szakon végzett, jelenleg ingatlaközvetítő vállalkozást vezető Ferenczi Gábor esetében is ugyanaz a forgatókönyv ismétlődik. A Magyar Pétert érintő videók meglepően gyenge nézettséget produkálnak, miközben a helyi fókuszú megszólalások jobban rezonálnak a közönséggel. A dél-alföldi választók figyelmét nem a politikai hangoskodás, hanem a konkrét ügyek kötik le.
Halmai Ferenc – Jász-Nagykun-Szolnok 02. OEVK
Halmai Ferenc neve nem cseng ismeretlenül Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, ugyanis évtizedeken keresztül szolgálta rendőrként, valamint később rendőrezredesként a helyieket. Az ő csatornáján rajzolódik ki a kontraszt legélesebben. A Magyar Péterre épülő videók visszafogott érdeklődést váltanak ki, míg a helyi problémákról, térségi kérdésekről szóló tartalmak nézettsége orrhosszal vezet.
A vidék nem kér a cirkuszból
A konklúzió egyszerű és fájdalmas: vidéken nem működik az agresszív hang, az olcsó hergelés és a folyamatos hazudozás. A választók nem politikai performanszt akarnak, hanem megoldásokat – és ha nincs mondanivaló a saját körzetükről, azt egy TikTok-algoritmus sem tudja elfedni. Magyar Péter vidéken nem húzónév. Inkább zaj. És azt a legtöbben egy mozdulattal lehalkítják. Erre a fájdalmas tényre pedig Magyar Péter saját képviselőjelöltjei hívják fel a figyelmet – akaratlanul.