Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön, életveszélyes jégpáncél lesz az utakon

Magyar Péter

Magyar Péter lebukott, Kéri László felesége elszólta magát a migrációs paktumról – videó

Lebuktatta a Tisza Pártot Kéri László felesége, aki egy párizsi Tisza Szigetnél tartott előadást – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. Petsing Mária Zita szereplésével rácáfolt Magyar Péter azon állítására, hogy neki és férjének semmi köze a Tiszához. A baloldali közgazdász ráadásul a migrációs paktumot is védte, amiről pedig a pártelnök azt próbálja elhitetni, hogy a Tisza nem támogatja. Petsing hosszasan bizonygatta, szerinte csak „duma” a migrációs veszély, amiről a magyar kormány beszél.
Hiába próbálta azt hazudni Magyar Péter, hogy Petsing Mária Zitának semmi köze a Tisza Párthoz, most lebukott: Kéri László felesége egy helyi Tisza Szigetnél tartott előadást Párizsban – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A baloldali közgazdász ráadásul a migrációs paktumot védte, miközben Magyar Péter folyamatosan azt próbálja elhitetni, hogy a Tisza Párt nem támogatja az illegális migrációt. Petschnig azért támadta a francia fővárosban tartott előadásán a magyar miniszterelnököt, mert az uniós büntetés ellenére sem hajlandó végrehajtani a migrációs paktum intézkedéseit. Szerinte csak „duma” a migrációs veszély, amiről a magyar kormány beszél.

– Arra meg végleg nem talál megoldást, csak dumája van, hogy az EU bírósága kiszabott ránk egy 200 millió eurós büntetést. Ez 2024 június közepén volt, júniustól kellene fizetni. Minden nap 1 millió euróval növekszik ez az összeg. Plusz a késedelmi kamat (…). Neki ennyit megér az, hogy nem jönnek ide migránsok. Ez a duma a magyar lakosság felé. Hogy igaz, ugye megér nekünk ennyit, hogy ne jöjjenek ide a migránsok? – érvelt a migrációs paktum mellett az illegális bevándorlók által megszállt Párizsban Petschnig Mária Zita.

Ha mindez nem lenne elég, a baloldali közgazdász itt nem állt meg, és kifejezetten az uniós migrációs kvóta végrehajtása mellett érvelt, mondván, a migrációs paktumban „arról volt szó, hogy az Unió szabályait alkalmazza akkor, amikor a menekültek megjelennek, és olyan szabályok szerint járjon el velük.” Petsing Mária Zita szereplése tehát duplán hiteltelenítette Magyar Péter szavait: tagadása ellenére a baloldali közgazdász igenis szoros kapcsolatot ápol pártjával, ráadásul szavaiból arra lehet következtetni: a Tisza hatalomra kerülés esetén elfogadná Brüsszel migrációs paktumát.

 

 

