Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Iszonyú bajban Zelenszkij: Lengyelország kemény megtorlást jelentett be

Látta már?

Trump elrendelte az Irán elleni támadást, de aztán történt valami

rétvári bence

„Embernek nézzük a politikai ellenfelünket” kontra elvtársazás

56 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Önellentmondásba keveredett ismét Magyar Péter, mert miközben azt állítja, embernek nézi a politikai ellenfeleit, rendszeresen elvtársozik, az orosz elnököt pedig helytartóként emlegeti.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rétvári benceorbán viktormagyar péter

Érdekes összefüggésekre, pontosabban ellentmondásokra világított rá videóösszeállításában Rétvári Bence államtitkár, országgyűlési képviselő.

elvtárs, Strasbourg, 2024. július 16.Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án.MTI/Purger Tamás
„Mi nem mondunk olyat emberekre, hogy gazdája van” – ehelyett elvtársaznak, helytartóznak, mindezt a szeretetország égisze alatt
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Magyar Péter, a Tisza párt elnöke ugyanis azt hangoztatta, emberként kell bánni politikai ellenfeleikkel. Ugyanakkor ezt számos esetben pont ők nem teszik meg. Gyakori az elvtársozás (a miniszterelnök elvtárs például nem ritka szóhasználat a Tiszánál, de más kormányzati szerelőt is szívesen elvtársoznak), illetve helytartóként emlegetik az orosz elnököt. A lista ennél hosszabb, a videó csak néhány konkrétumot emel ki.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!