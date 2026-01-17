„Embernek nézzük a politikai ellenfelünket” kontra elvtársazás

Önellentmondásba keveredett ismét Magyar Péter, mert miközben azt állítja, embernek nézi a politikai ellenfeleit, rendszeresen elvtársozik, az orosz elnököt pedig helytartóként emlegeti.
Érdekes összefüggésekre, pontosabban ellentmondásokra világított rá videóösszeállításában Rétvári Bence államtitkár, országgyűlési képviselő.
Magyar Péter, a Tisza párt elnöke ugyanis azt hangoztatta, emberként kell bánni politikai ellenfeleikkel. Ugyanakkor ezt számos esetben pont ők nem teszik meg. Gyakori az elvtársozás (a miniszterelnök elvtárs például nem ritka szóhasználat a Tiszánál, de más kormányzati szerelőt is szívesen elvtársoznak), illetve helytartóként emlegetik az orosz elnököt. A lista ennél hosszabb, a videó csak néhány konkrétumot emel ki.
