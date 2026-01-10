Belső konfliktus Magyar Péteréknél, az összeomlás szélére került a Tisza-szigetek aktivistahálózata

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Összeomlóban a Tisza Párt aktivistahálózata: információk szerint a „Tisza-szigetek” ötöde megszűnt vagy inaktív, ami komoly belső vitákat és felelősségáthárítást eredményezett a párt vezetésében. Magyar Péter a párt egyik alelnökét, Radnai Márkot kérte számon, de az Forsthoffer Ágnesre hárította a felelősséget.
Magyar PéterTisza PártTisza-szigetekForsthoffer ÁgnesRadnai Márk

Miközben a Fidesz ma a kongresszussal teljes kampányüzemmódba kapcsol, a kiszivárgó információk szerint a Tisza aktivistahálózata összeomlóban van – mutatott rá közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője felhívta a figyelmet arra, hogy a Magyar Nemzet információi szerint a Tisza Párt hátországát biztosító aktivistahálózatban konfliktusok alakultak ki, ami sok helyen a csoportok felbomlásával járt.

Magyar Péter számonkérte egyik alelnökét, Radnai Márkot amiatt, hogy a Tisza-szigetek 20 százaléka megszűnt, vagy teljesen inaktívvá vált, de az Forsthoffer Ágnesre hárította a felelősséget (Forrás: Facebook)
Magyar Péter számon kérte egyik alelnökét, Radnai Márkot amiatt, hogy a Tisza-szigetek 20 százaléka megszűnt, vagy teljesen inaktívvá vált, de az Forsthoffer Ágnesre hárította a felelősséget (Forrás: Facebook)

A hírportál szerint Forsthoffer Ágnes, mint Tisza-szigeteket irányító alelnök felmérte a szigetek állapotát, és ebből kiderült, hogy azok 20 százaléka megszűnt vagy teljesen inaktívvá vált. A kiszivárgó hírek szerint Magyar Péter meglehetősen hisztérikusan reagált a hírre, és Radnai Márkot, a Tisza másik alelnökét hibáztatta. 

Magyar Péter számon kérte Radnait, de az Forsthoffer Ágnesre hárította a felelősséget

Radnai azonban azzal védekezett, hogy már nem ő, hanem Forsthoffer Ágnes felel a szigetekért. Bizonygatta, az ő idején még rendben mentek a dolgok és azóta történt, hogy a szigetek ötöde befuccsolt. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a

 szigetek egyre kevésbé lelkesek és egyre fáradtabbak. Az év végén mintegy 100 sziget jelezte a központnak, hogy december 15. és január 15. között nem szeretnének dolgozni, inkább pihennének és ünnepelnének. 

A fő problémát az jelenti, hogy sok helyen nem az nyert az „előválasztáson”, akit helyben a szigetek támogattak, és nem akarják, hogy egy felülről odahelyezett figura mozgassa őket.

 

 

