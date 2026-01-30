Felmerült a gyanú, hogy tiszás bírák állhatnak a Magyar Péternek kedvező ítéletek mögött

Magyar Péter azon a budapesti bíróságon nyert sorra, ahol gyanítható, hogy a tiszás applikációt letöltő bírók is működtek – írta a Magyar Nemzet a Tűzfalcsoport legújabb bejegyzésére hivatkozva. A tényfeltáró elemzéseket rendere közzétevő portál saját közösségi oldalán azt írta,

egy napokban nyilvánosságra hozott jegyzőkönyv szerint az Országos Bírói Tanács (OBT) január 14-i ülésén éles vita alakult ki egy előterjesztésről, amely úgy módosította volna a bírák etikai kódexét, hogy tilos párt közösségi oldalán vagy applikációján regisztrálniuk.

A portál szerint az előterjesztésben kezdeményezték, hogy a bírák etikai kódexe február elsejétől az alábbiak szerint módosuljon:

„A bíró politikai tevékenységet nem folytat, nyilvánosság előtt tartózkodik a politikai megnyilvánulásoktól. A bíró párt honlapján, közösségi oldalán vagy applikációján nem regisztrál. A bíró nem vesz részt párt által szervezett rendezvényen, más rendezvényen pedig ügyel arra, hogy részvétele ne keltse politikai elkötelezettség látszatát.”

Hat eljárásból (első fokon) öt esetben a Fővárosi Törvényszéken a Tisza Párt és annak elnöke nyert.

Mint kiderült, az előterjesztést végül nem fogadták el, ami a Tűzfalcsoport forrása szerint

az egyébként is pártosnak beállított, a baloldali sajtó által ünnepelt OBT, szakmai körökben történő további elszigetelődéshez és diszkreditálódásához vezethet.

Mint írták, a közösségi oldalak tiszás csoportjaiban terjed egy táblázat, amely Magyar Péter elmúlt időszakban pernyertes ügyeit mutatja be a konzervatív sajtóval szemben.

Hat eljárásból (első fokon) öt esetben a Fővárosi Törvényszéken a Tisza Párt és annak elnöke nyert.

Hozzátették, az ítélkezési fórum szempontjából nagy jelentőséggel bír, hogy a Tisza adatbotránya miatt példátlan módon magyarországi bírák személyes adatai is illetéktelenek kezébe kerülhettek, illetve

a Fővárosi Törvényszék több bírája kapcsán nem csupán a név, de a lakcím és a választókerületi besorolás is kiszivároghatott.

A Tűzfalcsoport cikkéből kiderül, ezekkel kapcsolatosan egy kúriai végzés kerülhetett a bloghoz, amelyben – állításuk szerint –

nem állapítottak meg kizárási okot egy olyan kúriai dolgozóval kapcsolatban, aki a gyanú szerint szerepelt a Tisza Párt applikációjának szimpatizánsi listáján.

– A határozat törvénysértő lehet, és előrevetítheti, hogy a választási, illetve ezzel kapcsolatos kizárási ügyekben a Kúria egyes bírái esetlegesen nem szakmai alapon hozhatnak döntést – állította a Tűzfalcsoport forrása.