Ennyi véletlen nincs: a Tisza Párt miniszterjelöltjei a kulcsfontosságú külügyi és gazdasági tárcák élére nyugati LNG-multiktól érkező globalista üzletemberek, és a cseppfolyósított gáz mellett érvelnek az olcsó orosz energia helyett – írta Deák Dániel a Facebook-bejegyzésében.

Magyar Péter, a Tisza Párt vezére és Kapitány István (Fotó: Facebook)

A politikai elemző kifejtette:

Kapitány István (a holland Shell) és Orbán Anita (az amerikai Cheniere) is ellenzi az orosz energiavásárlást, és a nyugati cseppfolyósított gáz mellett foglalnak állást. Ahogy Orbán Anita fogalmazott: a gázvásárlás nem üzleti kérdés elsősorban, tehát nem az ár a fontos, hanem egy politikai döntés. Mindez egy olyan időszakban történik, amikor az energiáért háborúk törnek ki; az olaj- és gázvásárlás az egyik legfontosabb téma a világban. Ezek a nyugati globalista érdekkörök már régóta azt akarják, hogy Magyarország szakítson az olcsó orosz energiával, és cserélje le azt a jóval drágább nyugati LNG-re. Ezért támadják Orbán Viktort minden erővel.

Ez egyben a rezsicsökkentés végét jelentené, ami jelentős áremelkedést hozna minden magyar család számára. Nem véletlen az sem, hogy Magyar Péter szerint a rezsicsökkentés eleve egy humbug. Éppen ezért támogatják a Tisza Pártot minden erővel ezek a globalista érdekkörök, és ezért küldenek Magyar Péter köré ilyen globalista üzletembereket.

Egészen egyszerűen le akarják váltani a patrióta kormányt, és a helyére a globális üzleti köröket kiszolgáló kormányt akarnak ültetni. Ezért a két stratégiai terület – a külügyi és a gazdasági tárca – élére olyan embereket ültetnének, akik ehhez a globalista érdekkörhöz tartoznak, és készek végrehajtani ezeket az elvárásokat.

Kapitány István és Orbán Anita megnevezésével Magyar Péter azt hitte, hogy nagyot szakított, azonban csak a Fidesz üzenetét erősítették tovább.

Az április 12-i választás tétje ugyanis egyre világosabb: a magyar utat választjuk, amihez bizony hozzátartozik az olcsó orosz energia vásárlása és a rezsicsökkentés fenntartása, vagy a globalista nagytőkét választjuk, amely mindezt eltörölné, és nem az emberek, hanem a nagytőke érdekeit képviselné – hangsúlyozta Deák Dániel az elemzésében.